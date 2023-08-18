Дебютный гол Мареза помог «Аль-Ахли» победить «Аль-Халидж» в матче саудовской Про-лиги

Голами в составе победителей отметились экс-нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, для которого этот мяч стал дебютным в Саудовской Аравии, а также Рожер Ибаньес и Сумайхан Альнабит. У хозяев автором единственного забитого мяча стал Мансур Хамзи.