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01:35 (мск), источник: Sport24

Дебютный гол Мареза помог «Аль-Ахли» победить «Аль-Халидж» в матче саудовской Про-лиги

«Аль-Ахли» одержал выездную победу над «Аль-Халиджем» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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Голами в составе победителей отметились экс-нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез, для которого этот мяч стал дебютным в Саудовской Аравии, а также Рожер Ибаньес и Сумайхан Альнабит. У хозяев автором единственного забитого мяча стал Мансур Хамзи.

«Аль-Ахли» одержал вторую победу кряду и временно возглавил турнирную таблицу саудовской Про-лиги.

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