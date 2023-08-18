Трансферный рынок обезумел. Огромные деньги за Кайседо и Лавиа — симптом неадекватной оценки футболистов

Итоги жестокой борьбы топов АПЛ за двух опорников с огромными ценниками

Пока «ПСЖ» с «Реалом» все лето охотились за Мбаппе, «Челси» тоже захотел поиграться на трансферном рынке. Правда, игра слегка затянулась: лондонцы поставили четкую задачу купить Мойсеса Кайседо, но «Брайтон» заломил конский ценник в 127 миллионов евро, и в итоге пришлось удовлетворить финансовые запросы продавца.

Другой герой истории — «Ливерпуль». После провального (по стандартам мерсисайдцев) сезона-2022/23 Юрген Клопп надавил на руководство и, как казалось, выбил деньги на перестройку. Самой проблемной зоной оказалась полузащита, особых нареканий не было только к Фабиньо. Именно через него Клопп намеревался строить игру в центре поля, но по иронии судьбы через некоторое время его забрали в Саудовскую Аравию. «Ливерпулю» в экстренном режиме пришлось искать опорника. Казалось, нашли: рассматривали 19-летнего Ромео Лавиа из «Саутгемптона», а затем неожиданно включились в гонку за Кайседо, из которой так же внезапно и вылетели.

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«Челси» с «Ливерпулем» усердно пытались сбить ценники на интересующих их опорников, но продавцы ни в какую не шли на уступки. Лондонцы после безумия в прошлом сезоне большую часть лета походили на клуб с разумной трансферной стратегией, не делали сумасшедших покупок и даже продавали футболистов — но в случае с Кайседо Тодд Боэли уже не выдержал. «Челси» выложил огромную сумму за эквардорца, а через пару дней решил «добить» бедного Клоппа и предложил почти 60 миллионов за Лавиа. Бельгиец согласился и уже скоро будет позировать в футболке «Челси», хотя половину лета его вели именно мерсисайдцы.

Что мы имеем? «Челси» потратил почти 200 миллионов евро (не берем в счет детали контрактов, они неизвестны), а «Ливерпуль» впустую потратил два месяца на переговоры с футболистами, которых так и не смог подписать. Главная беда в том, что оба клуба вступили в новый сезон практически без опорников — главных людей современного футбола. Да, у «Челси» есть Энцо Фернандес, но Почеттино мастерит из него игрока более атакующих качеств — нужен баланс. Хуже всего то, что новички пропустили предсезонную подготовку, а значит, процесс адаптации в команде может затянуться.

Спрашивается, стоило ли оно того? Полноценно ответить на вопрос можно будет лет через пять. Если к тому времени оба превратятся в наследников Каземиро, Канте или Фабиньо, то да, стоило. Но сейчас кажется, что футбольный рынок в край обезумел.

Мойсес Кайседо

Топ-клубы чересчур сосредоточены на подписании молодых талантов за большие деньги

Конечно, топ-клубы должны приобретать футболистов под стать, но «Челси» и «Ливерпуль» захотели взять толкового опорника с перспективной слепить из него машину. Беспокоит лишь бездумная привязка к именам. Не поверите, но рынок опорных полузащитников не ограничивается одними Кайседо и Лавиа.

Ощущение, что клубы отчасти стали жертвами пиара. Кайседо уже год сватают в различные гранды, пресса в восторге от него, а Лавиа — продукт хваленой академии «Манчестер Сити» и преподносился лучиком света в темном царстве «Саутгемптона», вылетевшего в Чемпионшип. Менеджеры ухватились за эти варианты и даже представить не могли, что на их место можно привезти других футболистов.

Проблема в том, что Кайседо и Лавиа не какие-то уникумы и гении опорной зоны. Они не незаменимы. Это не двойники Месси, которому нет равных в футболе. Это всего лишь Кайседо и Лавиа. Да, умеют обороняться. Да, не теряются при давлении. Да, с хорошим видением поля. Но такие кадры не эксклюзив на рынке.

Современный футбол ориентируется не на индивидуальности, а на универсализм. Поэтому футболистов в школах учат всему понемногу, развивая всевозможные качества. Раньше игроки могли не уметь отдать точный пас на три метра, но за счет убойных дальних ударов с левой ноги были способны войти в ранг топ-игроков. Сейчас такое невозможно. Даже если у тебя есть один навык, прокачанный на максимум, — этого недостаточно.

Ромело Лавиа

Найти аналоги Кайседо и Лавиа можно. Это игроки с набором навыков, которыми должен обладать каждый уважающий себя опорник. Здесь вопрос: чем занимаются скауты? Топ-клубы уже несколько лет инвестируют в огромную базу данных, скаутскую систему, мониторят статистические порталы. Трудно поверить, что Мойсес и Ромео уделывают других доступных на рынке опорных хавбеков.

А даже если так, то неужели на рынке нет более сырых, но не менее перспективных игроков? Как никак, работа скаутов — поиск неограненных драгоценностей за адекватные деньги, из которых можно выковать красоту с оценкой на Transfermarkt 100+ миллионов евро. Вспомните, как топы практически без лишнего шума привезли, например, Каземиро в Европу. Или того же Фабиньо, которого брали под мадридскую «Кастилью». И никто не выкладывал за них баснословные суммы.

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Неужели в Южной Америке нет годных опорников? Неужели клубы не знают о существовании, например, Вильмара Барриоса? Неужели Барриос настолько проседает по игровым качествам в сравнении с условным Лавиа? Барриос давно заслужил поиграть в футбол в конкурентной лиге и проявить талант во всей красе, а клубы могли сорвать куш и за 20 миллионов евро привезти отличного полузащитника. У Вильмара нет опыта в АПЛ? Хорошо, есть еще Палинья из «Фулхэма», Онана из «Эвертона», Дюкуре из «Кристал Пэлас».

Самыми вовлеченными опорниками U-23 из топ-5 лиг в плане созидания (60+ передач за 1,5 часа) были Энцо, Камавинга, Кайседо и Ровелла. Хорошо, у «Челси» уже есть Энцо, а Камавингу точно не продадут. Но почему не переключиться на Ровеллу? Николо — один из главных талантов итальянской молодежки, воспитанник «Ювентуса» с двумя сезонами в серии А.

С финансовой точки зрения клубы могли быть в беспрецедентном выигрыше. Аллегри вообще не нужна молодежь, даже мегаталантливая (если точнее, ему не нужны креативные футболисты в принципе). Поэтому Николо отправился в аренду в «Лацио». По слухам, с прописанным пунктом о будущей выплате в 17 миллионов евро. Еще раз: 17 миллионов! «Ливерпуль» в теории мог даже сбить цену, так как он не прямой конкурент «Ювентуса».

Ватару Эндо

Но теперь мерсисайдцы с горящей пятой точкой вынуждены искать хоть какого-то опорника. В итоге пришли к варианту с Ватару Эндо из «Штутгарта». 30 лет, игрок сборной Японии, большой опыт игры в не последней европейской лиге. А еще ценник в 18 миллионов евро. Почему бы и нет? Игрок в самом соку, понятно, что от него можно ожидать в бытовом и игровом плане.

На худой конец Клоппу можно было предложить поменять схему и структуру игры, передвинуть Трента в полузащиту, сделать МакАллистера полноценным опорником. Да, нужно менять игру, но у Юргена и был шанс на это во время предсезонки. Но немец не хочет ломать устоявшиеся принципы, понять его можно.

Напрягает слегка нездоровое влечение топов к молодым игрокам. В умах менеджеров и болельщиков почему-то закрепилось мнение, что подписание футболистов 27+ равносильно признанию неумения работать на трансферном рынке. Исключение составляют только топы вроде упомянутого ранее Каземиро. Хотя спортивная медицина шагнула вперед, и сейчас даже 33-летние дяди могут спокойно отрабатывать в прессинге. Тот же Милнер пришел в «Ливерпуль» почти в 30 лет. Кто знал, что он будет играть в клубе восемь лет и станет отличным дополнением для прессинг-машины Клоппа? Так почему Эндо не может стать таковым?

Ощущение, что Football Manager слишком проник в реальную жизнь. Вы ведь тоже выбирали топ-клуб и приобретали на трансферном рынке игроков с максимальным потенциалом до 21 года, напрочь отвергая 23-летних «пенсионеров»?