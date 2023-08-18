Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч первого тура серии А

В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что Кокорин получил 91-й номер в «Фиорентине» на сезон-2023/24. В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.