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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч первого тура серии А

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку флорентийцев на матч первого тура серии А против «Дженоа».

Фиорентина
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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что Кокорин получил 91-й номер в «Фиорентине» на сезон-2023/24. В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.

«Фиорентина» сыграет с «Дженоа» в субботу, 19 августа. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

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