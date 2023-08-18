Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч первого тура серии А
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку флорентийцев на матч первого тура серии А против «Дженоа».
Фиорентина
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку флорентийцев на матч первого тура серии А против «Дженоа».
В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.
Ранее стало известно, что Кокорин получил 91-й номер в «Фиорентине» на сезон-2023/24. В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.
«Фиорентина» сыграет с «Дженоа» в субботу, 19 августа. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.