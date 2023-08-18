«Манчестер Сити» нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва
Переход полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва, сообщают Vesti.kz.
Переход полузащитника «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукаса Пакета в «Манчестер Сити» находится на грани срыва, сообщают Vesti.kz.
По информации Daily Mail, переговоры между клубами прекращены.
«Манчестер Сити» предлагал за игрока 70 миллионов фунтов стерлингов и рассматривал его на замену Кевину Де Брюйне, получившему травму и выбывшему из строя на несколько месяцев. «Вест Хэм» хотел получить за своего бразильца более 85 миллионов фунтов стерлингов.
И его трансфер срывается не из-за финансовых споров.
Дело совсем в другом — английская футбольная ассоциация (FA) подозревает игрока в нарушениях правил ставок. Отмечается, что его родственники делали ставки на матчи с участием футболиста. Если удастся доказать вину спортсмена, то ему грозит длительная дисквалификация.
В карьере Лукаса также были «Лион», «Милан» и «Фламенго». В сборную Бразилии вызывается с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 45 миллионов евро. Он связан контрактом с «Вест Хэмом» до 2027 года.