«Манчестер Сити» нашел замену Де Брюйне: но трансфер на грани срыва

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По информации Daily Mail, переговоры между клубами прекращены.

«Манчестер Сити» предлагал за игрока 70 миллионов фунтов стерлингов и рассматривал его на замену Кевину Де Брюйне, получившему травму и выбывшему из строя на несколько месяцев. «Вест Хэм» хотел получить за своего бразильца более 85 миллионов фунтов стерлингов.

И его трансфер срывается не из-за финансовых споров.

Дело совсем в другом — английская футбольная ассоциация (FA) подозревает игрока в нарушениях правил ставок. Отмечается, что его родственники делали ставки на матчи с участием футболиста. Если удастся доказать вину спортсмена, то ему грозит длительная дисквалификация.