Кейн забил дебютный гол за «Баварию» в первом матче чемпионата Германии по футболу
Мюнхенская команда разгромила «Вердер» со счетом 4:0.
Мюнхенская команда разгромила «Вердер» со счетом 4:0.
ТАСС, 18 августа. «Бавария» в гостях со счетом 4:0 обыграла «Вердер» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Бремене на арене «Везерштадион».
В составе победителей голы забили Лерой Сане (4-я, 90-я минуты), Гарри Кейн (75) и Матис Тель (90+4).
Кейн, который также отметился результативной передачей, забил дебютный мяч за «Баварию».
О переходе игрока в мюнхенский клуб из английского «Тоттенхэма» было объявлено 12 августа, в тот же день Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3). Нападающий стал третьим англичанином в истории «Баварии», до этого за команду выступали защитник Омар Ричардс и полузащитник Оуэн Харгривз. Кейн провел в «Тоттенхэме» 11 лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба и сборной Англии, однако за это время не смог выиграть ни одного трофея.
В следующем туре «Бавария» 27 августа примет «Аугсбург», «Вердер» днем ранее на выезде сыграет с «Фрайбургом».