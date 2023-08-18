Кейн забил дебютный гол за «Баварию» в первом матче чемпионата Германии по футболу

О переходе игрока в мюнхенский клуб из английского «Тоттенхэма» было объявлено 12 августа, в тот же день Кейн дебютировал за «Баварию» в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (0:3). Нападающий стал третьим англичанином в истории «Баварии», до этого за команду выступали защитник Омар Ричардс и полузащитник Оуэн Харгривз. Кейн провел в «Тоттенхэме» 11 лет, став лучшим бомбардиром в истории клуба и сборной Англии, однако за это время не смог выиграть ни одного трофея.