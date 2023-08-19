Томас Мюллер установил рекорд в «Баварии»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом мюнхенского клуба по числу проведенных сезонов в немецкой Бундеслиге, сообщает статистическая служба Opta в своем аккаунте в соцсети X (ранее соцсеть Twitter).

«Бавария» в пятницу стартовала в новом сезоне чемпионата Германии с победы над «Вердером» со счетом 4:0. Мюллер вышел на замену и отметился голевой передачей.