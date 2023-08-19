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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Томас Мюллер установил рекорд в «Баварии»

Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по числу проведенных сезонов в Бундеслиге.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом мюнхенского клуба по числу проведенных сезонов в немецкой Бундеслиге, сообщает статистическая служба Opta в своем аккаунте в соцсети X (ранее соцсеть Twitter).

«Бавария» в пятницу стартовала в новом сезоне чемпионата Германии с победы над «Вердером» со счетом 4:0. Мюллер вышел на замену и отметился голевой передачей.

Таким образом, Мюллер принял участие в 16-м сезоне Бундеслиги подряд. 33-летний форвард выступает за «Баварию» с 2008 года. Ранее в истории ни один игрок мюнхенского клуба не достигал подобной отметки.

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