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11:08 (мск), источник: Sport24

Кейн прокомментировал свой дебют в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свой дебют в Бундеслиге — в матче 1-го тура «Бавария» со счетом 4:0 разгромила «Вердер», а Кейн оформил 1+1.

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Источник: Reuters

«Это был хороший вечер. Мы хорошо начали, забив ранний гол. После этого игра была сложной. Они хорошо вошли в игру после перерыва и имели пару моментов.

Я рад, что смог забить второй гол. Плюс ребята, которые вышли на замену, отлично поработали. Конечно, я немного нервничал из-за новой обстановки и нового клуба. Но как только я вышел на поле, инстинкт взял верх, и я рад, что мы добились хорошего результата.

Это была хорошая игра по сравнению с матчем с “РБ Лейпциг”. Мы лучше защищались и очень рады, что смогли не пропустить», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

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