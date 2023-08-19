Кейн прокомментировал свой дебют в Бундеслиге

«Это был хороший вечер. Мы хорошо начали, забив ранний гол. После этого игра была сложной. Они хорошо вошли в игру после перерыва и имели пару моментов.



Я рад, что смог забить второй гол. Плюс ребята, которые вышли на замену, отлично поработали. Конечно, я немного нервничал из-за новой обстановки и нового клуба. Но как только я вышел на поле, инстинкт взял верх, и я рад, что мы добились хорошего результата.



Это была хорошая игра по сравнению с матчем с “РБ Лейпциг”. Мы лучше защищались и очень рады, что смогли не пропустить», — цитирует Кейна Bayern & Germany.