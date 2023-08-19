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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Брёйне перенес операцию на подколенном сухожилии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Футболист английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне на странице в соцсети X (бывшая соцсети Twitter) сообщил, что перенес операцию после травмы подколенного сухожилия.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Бельгиец получил повреждение в гостевом матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что 32-летний полузащитник пропустит несколько месяцев.

«Новость после игры с “Бёрнли” стала для меня настоящим ударом в физическом и моральном смысле. Теперь операция сделана, и я готов восстановиться и в ближайшее время вернуться к работе», — написал Де Брёйне.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в составе английской команды, забил 10 мячей и сделал 31 голевую передачу. Действующий контракт полузащитника сборной Бельгии с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

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