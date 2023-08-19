Де Брёйне перенес операцию на подколенном сухожилии

Бельгиец получил повреждение в гостевом матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что 32-летний полузащитник пропустит несколько месяцев.
«Новость после игры с “Бёрнли” стала для меня настоящим ударом в физическом и моральном смысле. Теперь операция сделана, и я готов восстановиться и в ближайшее время вернуться к работе», — написал Де Брёйне.
Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в составе английской команды, забил 10 мячей и сделал 31 голевую передачу. Действующий контракт полузащитника сборной Бельгии с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.