Гендиректор «Динамо» заявил, что футболист Захарян прошел медосмотр в «Реал Сосьедад»

18 августа в пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили ТАСС, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского «Динамо» в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.