Гендиректор «Динамо» заявил, что футболист Захарян прошел медосмотр в «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян успешно прошел медосмотр в испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад». Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«По моей информации, Захарян удачно прошел медосмотр», — сказал Пивоваров.
18 августа в пресс-службе «Реал Сосьедад» сообщили ТАСС, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом.
Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского «Динамо» в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.