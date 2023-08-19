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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Милан»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский «Милан» проявляет интерес к иранскому футболисту немецкого «Байера» Сердару Азмуну, сообщает Bild.

Милан
Байер
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Источник: AP 2023

По информации издания, 28-летний игрок уже ведет переговоры с «Миланом». Ранее СМИ сообщали, что петербургский «Зенит» также заинтересован в возвращении иранского форварда.

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне иранец провел 33 матча за немецкую команду, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.

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