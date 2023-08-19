СМИ: экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Милан»

По информации издания, 28-летний игрок уже ведет переговоры с «Миланом». Ранее СМИ сообщали, что петербургский «Зенит» также заинтересован в возвращении иранского форварда.

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.