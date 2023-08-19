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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Журналист Скира: Митрович переходит в «Аль-Хиляль» за € 55 млн

Сербский нападающий Александр Митрович переходит из английского «Фулхэма» в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составит € 55 млн, сообщает журналист Николо Скира.

Фулхэм
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Источник: Reuters

По информации источника, Митрович будет зарабатывать € 25 млн в год в клубе из Саудовской Аравии.

28-форвард присоединился к «Фулхэму» зимой 2018 года. В сезоне-2021/2022 Александр забил 43 гола в 44 матчах Чемпионшипа. Ранее футболист выступал за сербский «Патризан», бельгийский «Андерлехт» и английский «Ньюкасл Юнайтед». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость серба составляет € 28 млн.

Саудовский «Аль-Хиляль» этим летом уже приобрёл Малкома, Сергея Милинковича-Савича, Рубена Невеша, Калиду Кулибали, Яссина Боно и Неймара.

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