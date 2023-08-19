Журналист Скира: Митрович переходит в «Аль-Хиляль» за € 55 млн

По информации источника, Митрович будет зарабатывать € 25 млн в год в клубе из Саудовской Аравии.

28-форвард присоединился к «Фулхэму» зимой 2018 года. В сезоне-2021/2022 Александр забил 43 гола в 44 матчах Чемпионшипа. Ранее футболист выступал за сербский «Патризан», бельгийский «Андерлехт» и английский «Ньюкасл Юнайтед». По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость серба составляет € 28 млн.