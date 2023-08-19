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18:54 (мск), источник: ТАСС

Умер рекордсмен чемпионата Италии по футболу среди тренеров Карло Маццоне

Ему было 86 лет.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный тренер Карло Маццоне умер в возрасте 86 лет. Об этом на своем сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Причины смерти не уточняются.

Маццоне выступал за «Латину», «Рому», СПАЛ, «Сиену» и «Асколи». Тренерскую карьеру он начал в «Асколи» в 1968 году, в высшем дивизионе национального первенства дебютировал в роли тренера в 1974 году. Маццоне возглавлял «Фиорентину», «Катандзаро», «Болонью», «Лечче», «Пескару», «Кальяри», «Рому», «Наполи», «Перуджу», «Брешию» и «Ливорно». Завершил тренерскую карьеру в 2006 году.

В 2020 году Маццоне был включен в Зал славы итальянского футбола. Маццоне является рекордсменом высшего дивизиона чемпионата Италии по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера — 792.

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