Умер рекордсмен чемпионата Италии по футболу среди тренеров Карло Маццоне

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный тренер Карло Маццоне умер в возрасте 86 лет. Об этом на своем сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Маццоне выступал за «Латину», «Рому», СПАЛ, «Сиену» и «Асколи». Тренерскую карьеру он начал в «Асколи» в 1968 году, в высшем дивизионе национального первенства дебютировал в роли тренера в 1974 году. Маццоне возглавлял «Фиорентину», «Катандзаро», «Болонью», «Лечче», «Пескару», «Кальяри», «Рому», «Наполи», «Перуджу», «Брешию» и «Ливорно». Завершил тренерскую карьеру в 2006 году.