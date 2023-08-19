«Ливерпуль» вдесятером одержал волевую победу над «Борнмутом»

В самом начале матча, на третьей минуте, «Борнмут» вышел вперёд. Гол на свой счёт записал нападающий Антуан Семеньо. На 28-й минуте встречи колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас вернул на табло ничейный результат. На 36-й минуте был назначен пенальти в ворота «Борнмута». Мохаммед Салах не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, однако он же оказался первым на добивании и вывел «Ливерпуль» вперёд. Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа остались в меньшинстве. На 58-й минуте с поля был удалён Алексис Мак Аллистер. Однако через четыре минуты «Ливерпуль» вновь смог забить. Отличился Диогу Жота. Итоговый результат — 3:1 в пользу хозяев.