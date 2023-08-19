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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» вдесятером одержал волевую победу над «Борнмутом»

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом».

Ливерпуль
Борнмут
Вулверхэмптон
Брайтон
Фулхэм
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Источник: AP 2023

Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

В самом начале матча, на третьей минуте, «Борнмут» вышел вперёд. Гол на свой счёт записал нападающий Антуан Семеньо. На 28-й минуте встречи колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас вернул на табло ничейный результат. На 36-й минуте был назначен пенальти в ворота «Борнмута». Мохаммед Салах не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, однако он же оказался первым на добивании и вывел «Ливерпуль» вперёд. Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа остались в меньшинстве. На 58-й минуте с поля был удалён Алексис Мак Аллистер. Однако через четыре минуты «Ливерпуль» вновь смог забить. Отличился Диогу Жота. Итоговый результат — 3:1 в пользу хозяев.

Параллельно проходил матч между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». Сильнее оказались гости со счётом 4:1. В составе хозяев отличился Хван Хи Чан, а за «Брайтон» забили Каору Митома, Первис Эступьян и дважды Солли Марч.

Ещё в одном матче 2-го тура «Фулхэм» проиграл «Брентфорду» со счётом 0:3. Один гол забил конголезский форвард гостей Йоан Висса. А француз Брайан Мбемо оформил дубль.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 2:1
Борнмут
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