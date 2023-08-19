Дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Альмерию» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Альмерия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Альмерию» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Альмерии завершилась со счетом 3:1 в пользу «королевского клуба». У победителей отличились Джуд Беллингем (19-я и 60-я минуты) и Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» забил Серхио Аррибас (3).
Пополнивший летом состав «Реала» Беллингем в двух матчах забил три мяча. Англичанин перешел из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.
Команда Карло Анчелотти набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет таблицу, «Альмерия» (0 очков) идет последней. В следующем туре мадридцы 25 августа сыграют в гостях с «Сельтой», «Альмерия» на следующий день сыграет на выезде с «Кадисом».