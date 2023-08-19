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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл «Альмерию» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Альмерия
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Источник: Reuters

Встреча в Альмерии завершилась со счетом 3:1 в пользу «королевского клуба». У победителей отличились Джуд Беллингем (19-я и 60-я минуты) и Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» забил Серхио Аррибас (3).

Пополнивший летом состав «Реала» Беллингем в двух матчах забил три мяча. Англичанин перешел из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

Команда Карло Анчелотти набрала 6 очков в двух матчах и возглавляет таблицу, «Альмерия» (0 очков) идет последней. В следующем туре мадридцы 25 августа сыграют в гостях с «Сельтой», «Альмерия» на следующий день сыграет на выезде с «Кадисом».

Альмерия
1:3
Первый тайм: 1:1
Реал
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