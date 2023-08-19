Дубль Беллингема помог «Реалу» обыграть «Альмерию» в матче Примеры

Встреча в Альмерии завершилась со счетом 3:1 в пользу «королевского клуба». У победителей отличились Джуд Беллингем (19-я и 60-я минуты) и Винисиус Жуниор (73). У «Альмерии» забил Серхио Аррибас (3).

Пополнивший летом состав «Реала» Беллингем в двух матчах забил три мяча. Англичанин перешел из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.