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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Хаким Зиеш перешел в «Галатасарай»

Марокканский полузащитник Хаким Зиеш перешёл в турецкий «Галатасарай».

Челси
ГалатасарайЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Галатасарай"

Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

«Добро пожаловать в нашу семью», — написал клуб в социальной сети.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Наср» отказался от идеи с приобретением марокканца из-за обнаружившихся у него проблем со здоровьем. Сообщалось, что у 30-летнего хавбека выявили проблемы с коленом.

До переезда в Турцию Зиеш выступал за «Челси». В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за лондонский клуб 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Вместе с «синими» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу.

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