«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ благодаря голу Альвареса

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0, гол забил Хулиан Альварес (31-я минута). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены. Встречу пропустил выбывший на несколько месяцев из-за полученной в прошлом туре травмы полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча на старте чемпионата и с 6 очками идет вторым в таблице. «Ньюкасл» с 3 очками занимает шестое место.