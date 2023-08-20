«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ благодаря голу Альвареса

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0, гол забил Хулиан Альварес (31-я минута). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены. Встречу пропустил выбывший на несколько месяцев из-за полученной в прошлом туре травмы полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне.
«Манчестер Сити» выиграл оба матча на старте чемпионата и с 6 очками идет вторым в таблице. «Ньюкасл» с 3 очками занимает шестое место.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет 27 августа в гостях с вернувшимся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) «Шеффилд Юнайтед», команда Эдди Хау в тот же день примет «Ливерпуль».