Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.08
Осасуна
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Тулуза
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
Футбол. Зарубежный
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Еврокубки
19.08
АЕК
Динамо З
22
Футбол. Зарубежный
19.08
Альмерия
Реал
13
Футбол. Премьер-лига
19.08
Сочи
Ростов
40
Футбол. Зарубежный
19.08
Лион
Монпелье
14
Футбол. Премьер-лига
19.08
Краснодар
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
19.08
Боруссия Д
Кельн
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Эмполи
Верона
01
Футбол. Зарубежный
19.08
Фрозиноне
Наполи
13
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал Сосьедад
Сельта
11
Футбол. Первая лига
19.08
Волгарь
Енисей
22
Футбол. Премьер-лига
19.08
Балтика
Урал
01
Футбол. Первая лига
19.08
Сокол
Химки
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Фулхэм
Брентфорд
03
Футбол. Зарубежный
19.08
Ливерпуль
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
19.08
Лутон Таун
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.08
Вулверхэмптон
Брайтон
14
Футбол. Первая лига
19.08
Шинник
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Аугсбург
Боруссия М
44
Футбол. Зарубежный
19.08
Байер
РБ Лейпциг
32
Футбол. Зарубежный
19.08
Хоффенхайм
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
19.08
Штутгарт
Бохум
50
Футбол. Зарубежный
19.08
Вольфсбург
Хайденхайм
20
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
19.08
Динамо
ЦСКА
21
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
19.08
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
20
19.08
Фулхэм
Брентфорд
03
19.08
Ливерпуль
Борнмут
31
19.08
Вулверхэмптон
Брайтон
14
18.08
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
21
14.08
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
10
13.08
Челси
Ливерпуль
11
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ благодаря голу Альвареса

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0, гол забил Хулиан Альварес (31-я минута). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены. Встречу пропустил выбывший на несколько месяцев из-за полученной в прошлом туре травмы полузащитник «Сити» Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча на старте чемпионата и с 6 очками идет вторым в таблице. «Ньюкасл» с 3 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет 27 августа в гостях с вернувшимся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) «Шеффилд Юнайтед», команда Эдди Хау в тот же день примет «Ливерпуль».

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Зачем я тебя отпустил?' Как Домнина спасла Костомарову жизнь
Артема Дзюбу наказали за угрозу журналисту: итоги скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь