Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от ничьей в матче Лиги 1

Мбаппе вышел на замену на 51-й минуте, для него этот матч стал первым после возвращения в основную команду. В воскресенье руководство «ПСЖ» допустило Мбаппе к тренировкам с основой. Ранее сообщалось, что форвард тренировался с группой «нежелательных» игроков из-за отказа использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в мадридский «Реал». В августе «ПСЖ» убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина.