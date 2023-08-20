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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от ничьей в матче Лиги 1

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Тулузой» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Тулуза
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Тулузе завершилась со счетом 1:1. У парижан забил Килиан Мбаппе (62-я минута, с пенальти), счет сравнял Закария Абухляль (87, с пенальти).

Мбаппе вышел на замену на 51-й минуте, для него этот матч стал первым после возвращения в основную команду. В воскресенье руководство «ПСЖ» допустило Мбаппе к тренировкам с основой. Ранее сообщалось, что форвард тренировался с группой «нежелательных» игроков из-за отказа использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в мадридский «Реал». В августе «ПСЖ» убрал постер с нападающим с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а также изъял футболки с именем Мбаппе из клубного магазина.

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» начал чемпионат с двух ничьих. По окончании прошлого сезона клуб покинул аргентинец Лионель Месси, 15 августа парижане продали в саудовский «Аль-Хиляль» бразильца Неймара. Помимо них, в летнее трансферное окно клуб покинули еще ряд футболистов.

В следующем туре команда Луиса Энрике примет 26 августа «Ланс», «Тулуза» 27 августа встретится в гостях со «Страсбуром».

Тулуза
1:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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