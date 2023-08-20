Текущие события
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19.08
Осасуна
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Тулуза
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
Футбол. Зарубежный
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Еврокубки
19.08
АЕК
Динамо З
22
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
19.08
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
20
19.08
Фулхэм
Брентфорд
03
19.08
Ливерпуль
Борнмут
31
19.08
Вулверхэмптон
Брайтон
14
18.08
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
21
14.08
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
10
13.08
Челси
Ливерпуль
11
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардиола — кошмар Хау, Беллингем — новый герой «Реала», гол Мбаппе не принес Парижу победу

Главные события субботы в европейском футболе.

Ливерпуль
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Реал Сосьедад
Сельта
Альмерия
Реал
Фрозиноне
Наполи
Интер
Монца
Дженоа
Фиорентина
Боруссия Д
Кельн
Тулуза
ПСЖЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Англия: Клопп и судьи

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 17:00

Ливерпуль3Борнмут1

Матч на «Энфилде» показал, что есть вещи важнее клубных пристрастий. На 26-й минуте болельщики красных устроили овацию в память о поклоннике «Эвертона», который погиб при строительстве нового стадиона «ирисок». А Юрген Клопп и его футболисты возложили цветы у стен арены.

Что касается непосредственно игры, то она началась с быстро пропущенного хозяевами гола, на который ответил эффектно пробивший через себя Диас. Колумбиец — автор 350 мяча, забитого «Ливерпулем» в домашних матчах АПЛ в эпоху Клоппа. Ну, а Салаху после нереализованного пенальти потребовалось добивание. Тем же приемом забил и Диогу Жота, причем случилось это, когда хозяева остались в меньшинстве.

А удаление Мак Аллистера дало повод для дискуссий и даже для любителей теории заговоров. Дело в том, что функции ВАР выполнял Пол Тирни. У этого арбитра длинная история конфликтов с «Ливерпулем» и персонально с Клоппом. Так что красные, возможно, оспорят наказание аргентинского хавбека.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 19:30

Тоттенхэм Хотспур2Манчестер Юнайтед0

К «Тоттенхэму» после ухода Харри Кейна даже не знаешь, как относиться. Например, как к команде, которую из «большой шестерки» выдавил «Ньюкасл». И, в принципе, начало игры верность данных тезисов подтверждало. «МЮ» играл с явным преимуществом, создал массу моментов, но никак не мог пробить Викарио. А «шпоры» постепенно раскачались, имели реальные шансы забить перед перерывом и все же добились своего в начале второго тайма. После чего в концовке добили «красных дьяволов». Интересный момент — отличились у хозяев опорный хавбек и центральный защитник Дэвис, хотя в протокол и вписали автогол Мартинеса. А в интервале между этими эпизодами гости бились в закрытую Викарио стену, либо тому — как в случае с ударом Антони — на помощь приходила штанга. Пока команда Эрика тен Хага совсем не похожа на конкурента земляков из «Сити». Хотя у тренера точно будут вопросы к арбитрам, не увидевшим криминала после попадания мяча в руку Ромеро.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 22:00

Манчестер Сити1Ньюкасл Юнайтед0

В центральном матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», продлив победную серию на «Этихаде» до 17 матчей. А решающим оказался пас создавшего семь моментов Фодена на выстрелившего в верхний угол Альвареса. Да, в какой-то момент «сороки» заставили чемпиона играть по счету и защищаться, но ничего не добились. Эдди Хау по-прежнему не в состоянии ничего поделать с Хосепом Гвардиолой, проиграв ему в седьмой раз подряд с суммарным счетом 2:21. А, возможно, на гостей немного давила атмосфера, ведь перед игрой «горожане» представили все трофеи прошлого сезона, включая «ушастый» кубок за победу в Лиге чемпионов.

Испания: исправит ли все Захарян?

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 18:00

Реал Сосьедад1Сельта1

«Реал Сосьедад» если не проваливает, то — как минимум — смазывает старт сезона. Причем сценарий игры с «Сельтой» — точное повторение игры первого тура с «Жироной». Снова качественный первый тайм, игровое преимущество и забитый гол. И снова проседание в концовке. Когда соперник отыгрывается в компенсированное время — да еще и при помощи рикошета — обычно это воспринимается, как невезение. Только в данном случае подобная развязка — закономерность. На последних минутах баски были прижаты к своим воротам, и то, что они не пропустили раньше — заслуга совершившего несколько ярких сейвов Алекса Ремиро. Изменится ли все после перехода Захаряна?

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 20:30

Альмерия1Реал3

«Реал» уже в дебюте пропустил от своего воспитанника Аррибаса, но что это значит, когда на поле есть Беллингем?! Англичанин — главная движущая сила мадридцев на старте сезона. Он забил в первом туре, а сейчас мощно продлил серию — сравнял счет до перерыва, после чего сломал «Альмерию», переправив мяч в сетку головой с классной подачи Крооса. Для немца это 63-й голевой пас в ла лиге, он сравнялся по данному показателю с Гризманном. Ну, а Беллингем стал еще и соавтором красивейшего гола Винисиуса Жуниора, который вторым касанием забросил мяч через вратаря в дальний верхний угол и скопировал празднование Джуда. Пока команда Карло Анчелотти словно не замечает потери Куртуа и Эдера Милитао, а вечер самого яркого игрока «Реала» на данный момент завершился тем, что Беллингем вручил свою футболку юному болельщику, а после игры с ним просили сфотографироваться даже представители полиции.

Италия: «Наполи» справился без Хвичи

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 1, 19.08.2023, 19:30

Фрозиноне1Наполи3

Руди Гарсия начал работу с «Наполи» с волевой победы в гостях у победителя серии В, причем добился ее без испытывавшего проблемы со здоровьем Кварацхелии. Но и без Хвичи класса у неаполитанцев достаточно, а такие моменты, как отмена гола отличившегося при счете 1:1 Распадори, — просто досадная неприятность. Осимхен все равно открыл свой лицевой счет спустя несколько минут после решения ВАР. А в концовке сравнялся по числу забитых в 2023 году голов в лигах топ-5 с Кейном (по 18). Но успехи нигерийца — это уже привычно, тогда как ассистировавший ему защитник Ди Лоренцо впервые в карьере сделал два голевых паса в серии А.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 1, 19.08.2023, 21:45

Интер2Монца0

Вслед за действующим чемпионом победил «Интер», который называют чуть ли не главным претендентом на скудетто. А отличился в составе миланцев, естественно, Лаутаро Мартинес. В первом случае аргентинцу ассистировал Дюмфрис. Во втором — по ходу атаки, которую разогнал Мхитарян — последовал пас на пустой угол от Арнаутовича. Нерадзурри потеряли Джеко, но нашли в лице 34-летнего австрийца нового мудрого ветерана в линию атаки.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 1, 19.08.2023, 21:45

Дженоа1Фиорентина4

В центре нападения «Фиорентины» сезон начал новичок «фиалок» Н’Зола. Он отметил премьеру голевой передачей, тогда как Александр Кокорин со скамейки запасных наблюдал, как его команда за тайм уничтожила вернувшуюся в серию А «Дженоа». Два гола к 11-й минуте — это было мощно. Как рейд открывшего счет капитана гостей Бираги. Латераль под углом ворвался в штрафную и, убрав финтом защитника, вогнал мяч в ближний верхний угол.

Германия: трудная победа Дортмунда

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 1, 19.08.2023, 19:30

Боруссия Д1Кельн0

«Бавария» стартовала в пятницу с 4:0 в Бремене, тогда как «Боруссия», которая упустила титул в заключительном туре прошлого сезона, разочаровала. Она не то что победы — даже ничьей, казалось, не заслуживала. Крайне бледная игра «шмелей» удивила, а если бы не расточительность гостей, все было бы слишком печально. Сейв тура — эпизод, когда Кобель ногой отбил с линии удар Адамяна с нескольких метров. Дортмундцы и забили не без везения. У Малена удар толком не получился, однако траектория полета мяча оказалась такой, что шансов на спасение у вратаря «Кельна» не было. Голландец, кстати, самый результативный игрок бундеслиги в 2023 году (9 голов и 4 передачи).

Франция: гегемон без побед

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 2, 19.08.2023, 22:00

Тулуза1ПСЖ1

Событием дня, естественно, стало возвращение в состав «ПСЖ» Мбаппе. Правда, в стартовый состав блудный сын не попал, начав встречу на скамейке запасных. Что он оттуда увидел? Третий подряд безголевой тайм, и у Луиса Энрике просто не было выхода, кроме как выпустить на поле опальную звезду. Случилось это на 51-й минуте, а на 62-й Килиан уже открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Получалась красивая история, которую в концовке испортил неаккуратно наступавший на ногу сопернику Хакими. Ответный 11-метровый — и Париж снова без победы. Перестройка французского гегемона идет со скрипом. Он начал сезон с двух ничьих впервые за десять лет.

Статистика дня

1 из последних десяти матчей в Лондоне выиграл «МЮ» (+1=3−6). В столице «дьяволы» пропускают 12 игр подряд.

2-м в истории менхенгладбахской «Боруссии» футболистом, забившим в день дебюте больше одного гола, стал Чванчара. Прошлый такой случай имел место в 1967 году, когда отличился Петер Майер.

2-м после Хюнтелара футболистом, забившим в этом веке 150 голов в голландском чемпионате, стал форвард ПСВ Люк де Йонг.

4-й раз удален в Ла Лиге форвард «Осасуны» Авила. За последние пять лет в лигах топ-5 чаще получал карточки только один игрок атаки — Фекир. По четыре раза удаляли Неймара и Амума.

45 лет «Фиорентине» не удавалось забить первый гол сезона в стартовые пять минут.

Автор: Андрей Кузичев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь