Поездка в Страну Басков. Что собой представляет «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» играет в Сан-Себастьяне, считается, что клуб был основан в 1909 году, однако футбольная команда появилась в городе несколько ранее благодаря студентам и рабочим, которые полюбили футбол в Великобритании. В 1904 году они создали команду «Сан-Себастьян», а на следующий год клуб уже играл в Кубке Испании. В 1909 году команда из Сан-Себастьяна стала обладателем трофея. На турнире команда выступала как клуб по велоспорту и имела название «Клуб Циклиста де Сан-Себастьян». После победы в кубке страны официально появился клуб под названием «Сосьедад», владельцем которого позже стал король Альфонсо XIII, благодаря чему в названии клуба и появилась приставка «Реал», что означает «королевский».

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В 1928 году «Реал Сосьедад» принял участие в первом чемпионате Испании по футболу и занял четвертое место, уступив по дополнительным показателям «Атлетику» из Бильбао. В связи со сменой власти в Испании в начале 1930-х годов клуб был переименован в «Доностию», однако после гражданской войны в 1939 году вернул прежнее название.

В 1940-е годы клуб переживал тяжелые времена, команда из Сан-Себастьяна семь раз покидала высший дивизион чемпионата Испании. Лучшим периодом в истории «Реал Сосьедад» являются 1980-е годы. В сезоне-1979/80 «Реал Сосьедад» занял второе место в чемпионате Испании, а затем дважды подряд выиграл первенство. В сезоне-1982/83 команда из Сан-Себастьяна стала обладателем Суперкубка Испании и дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов), где по сумме двух встреч уступила германскому «Гамбургу». В это же десятилетие «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании и один раз дошел до финала турнира, а также стал серебряным призером чемпионата страны.

В сезоне-1987/88 команда боролась за Кубок обладателей кубков. «Реал Сосьедад» в первом раунде обыграл польский «Шлёнск» (2:0 по сумме двух матчей), а во втором раунде уступил обладателю Кубка СССР минскому «Динамо» (по сумме матчей счет был 1:1, но «Динамо» победило по правилу гостевого гола). Испанский клуб играл основным составом, но даже наличие таких игроков, как Хосе Мария Бакеро и Айтор Бегиристайн, впоследствии побеждавшие в еврокубках с «Барселоной», не помогло одолеть советский клуб. «Динамо» в четвертьфинале уступило будущему победителю турнира бельгийскому «Мехелену».

До 2007 года клуб один раз завоевал серебряные медали чемпионата Испании, несколько раз попадал в еврокубки. По итогам сезона-2006/07 «Реал Сосьедад» вылетел из высшего дивизиона и вернулся в него спустя три года. Клуб находился в кризисе, однако с приходом президента Хоакина Апперибайа «Реал Сосьедад» смог рассчитаться с кредитами на 20 лет раньше срока, также был реконструирован стадион «Аноэта».

Кто играет в «Реал Сосьедаде»

Последние четыре сезона команда не опускается ниже шестого места в чемпионате Испании, что позволяет ей участвовать в еврокубках. В сезоне-2019/20 «Реал Сосьедад» в третий раз в истории выиграл Кубок Испании. В прошедшем сезоне он занял четвертое место в национальном первенстве и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Также коллектив из Сан-Себастьяна дошел до ⅛ финала в Лиге Европы, где уступил итальянской «Роме».

В Сан-Себастьяне делают ставку на воспитанников своей академии. Одним из самых успешных выпускников является чемпион мира 2010 года, двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо. До 1989 года «Реал Сосьедад», как и «Атлетик», не брали в состав игроков без баскских корней. Традиция прервалась после перехода ирландца Джона Олдриджа из «Ливерпуля».

С тех пор в разное время за клуб выступали чемпион мира 2018 года француз Антуан Гризманн, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Нихат Кахведжи из Турции. В Сан-Себастьяне также играли россияне Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Карпин провел в общей сложности пять лет в клубе, в сезоне-2002/03 он стал серебряным призером чемпионата Испании, в списке лучших бомбардировок клуба он занимает 23-е место, забив 37 голов в 194 матчах. «Реал Сосьедад» стал последним клубом в карьере нынешнего главного тренера сборной России.

Главный тренером «Реал Сосьедад» с 2018 года является испанец Иманоль Альгуасиль. В команде по-прежнему играет много футболистов, находящихся в системе клуба с ранних лет. Самым заметным является бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года Микель Оярсабаль. Трое футболистов команды вызывались в свои национальные сборные на чемпионат мира 2022 года в Катаре — это Браис Мендель (Испания), Такэфуса Кубо (Япония), Умар Садик (Нигерия).

В летнее трансферное окно, помимо Захаряна, в «Реал Сосьедад» на правах свободного агента перешел малийский защитник Амори Траоре, в аренду у германского «Лейпцига» был взят португальский форвард Андре Силва. Еще пять игроков вернулись в команду из аренд в других клубах. Главными потерями команды стали уход чемпиона мира 2010 года испанца Давида Сильвы в связи с завершением карьеры и переход воспитанника клуба, победителя Лиги чемпионов сезона-2013/14 в составе мадридского «Реала» Асьера Ильярраменди в американский «Даллас».

Чем известен Сан-Себастьян

Сан-Себастьян находится в 473 км от столицы Испании и в 20 км от французской границы. Город омывается Атлантическим океаном и является одним из самых популярных курортов Испании. Здесь можно подняться на гору Монте Игельдо, посмотреть построенный в XII веке замок Ла Мота, посетить Собор доброго пастыря, Музей моря и другие достопримечательности. В сентябре в городе пройдет международный кинофестиваль. Также в Сан-Себастьяне проходят джазовый и театральный фестивали, фестиваль классической музыки, неделя фильмов ужасов и фантастики и другие культурные мероприятия.

Город известен своей гастрономией. В Сан-Себастьяне находятся три ресторана, получивших три звезды в гиде «Мишлен». Так как город расположен вблизи океана, наибольшее распространение получили рыбные блюда.

Одной из главных достопримечательностей Сан-Себастьяна является стадион «Аноэта». Арена была открыта в 1993 году и вмещала около 32 тыс. зрителей, однако в результате реконструкции вместимость увеличилась до 39 тыс.

«Захарян сможет пробиться в основу»

Место Захаряну в стартовом составе пока не гарантировано. Основными его конкурентами станут Оярсабаль, Кубо, а также 21-летний воспитанник клуба Андер Барренечеа. Игорь Ледяхов, игравший в Испании за «Спортинг» и «Эйбар», в беседе с ТАСС оценил шансы Захаряна закрепиться в основном составе «Реал Сосьедад».

«Для него это будет полезный опыт, — считает Ледяхов. — Он уезжает в один из лучших чемпионатов мира. В состав пробиться вполне реально, все от него зависит. Он обладает хорошими качествами футболиста».

Он оценил способность команды решать самые высокие задачи в испанских и международных турнирах. «Они на протяжении многих лет играют в еврокубках, там очень качественный тренер, — отметил Ледяхов. — Они по праву занимают лидирующие позиции в чемпионате Испании. Я думаю, они будут бороться за самые высокие места».

Бывший футболист московского «Динамо» и «Реал Сосьедад» Хохлов считает, что Захаряну нужно выучить испанский язык для адаптации в новой команде.