Текущие события
Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Майнц
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Пари Нижний Новгород
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Алания
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Дармштадт
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ланс
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19.08
Осасуна
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
19.08
Тулуза
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
Футбол. Зарубежный
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Еврокубки
19.08
АЕК
Динамо З
22
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
19.08
Осасуна
Атлетик
02
19.08
Альмерия
Реал
13
19.08
Реал Сосьедад
Сельта
11
18.08
Валенсия
Лас-Пальмас
10
18.08
Мальорка
Вильярреал
01
14.08
Атлетико
Гранада
31
14.08
Кадис
Алавес
10
13.08
Хетафе
Барселона
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:55 (мск), источник: ТАСС

Поездка в Страну Басков. Что собой представляет «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян перешел из московского футбольного клуба «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». ТАСС рассказывает, что собой представляет испанская команда.

Реал Сосьедад
ДинамоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Реал Сосьедад» играет в Сан-Себастьяне, считается, что клуб был основан в 1909 году, однако футбольная команда появилась в городе несколько ранее благодаря студентам и рабочим, которые полюбили футбол в Великобритании. В 1904 году они создали команду «Сан-Себастьян», а на следующий год клуб уже играл в Кубке Испании. В 1909 году команда из Сан-Себастьяна стала обладателем трофея. На турнире команда выступала как клуб по велоспорту и имела название «Клуб Циклиста де Сан-Себастьян». После победы в кубке страны официально появился клуб под названием «Сосьедад», владельцем которого позже стал король Альфонсо XIII, благодаря чему в названии клуба и появилась приставка «Реал», что означает «королевский».

Читайте также
На-ко-нец-то! Захарян выстрадал для себя идеальный трансфер после года мучений

В 1928 году «Реал Сосьедад» принял участие в первом чемпионате Испании по футболу и занял четвертое место, уступив по дополнительным показателям «Атлетику» из Бильбао. В связи со сменой власти в Испании в начале 1930-х годов клуб был переименован в «Доностию», однако после гражданской войны в 1939 году вернул прежнее название.

В 1940-е годы клуб переживал тяжелые времена, команда из Сан-Себастьяна семь раз покидала высший дивизион чемпионата Испании. Лучшим периодом в истории «Реал Сосьедад» являются 1980-е годы. В сезоне-1979/80 «Реал Сосьедад» занял второе место в чемпионате Испании, а затем дважды подряд выиграл первенство. В сезоне-1982/83 команда из Сан-Себастьяна стала обладателем Суперкубка Испании и дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов), где по сумме двух встреч уступила германскому «Гамбургу». В это же десятилетие «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании и один раз дошел до финала турнира, а также стал серебряным призером чемпионата страны.

В сезоне-1987/88 команда боролась за Кубок обладателей кубков. «Реал Сосьедад» в первом раунде обыграл польский «Шлёнск» (2:0 по сумме двух матчей), а во втором раунде уступил обладателю Кубка СССР минскому «Динамо» (по сумме матчей счет был 1:1, но «Динамо» победило по правилу гостевого гола). Испанский клуб играл основным составом, но даже наличие таких игроков, как Хосе Мария Бакеро и Айтор Бегиристайн, впоследствии побеждавшие в еврокубках с «Барселоной», не помогло одолеть советский клуб. «Динамо» в четвертьфинале уступило будущему победителю турнира бельгийскому «Мехелену».

До 2007 года клуб один раз завоевал серебряные медали чемпионата Испании, несколько раз попадал в еврокубки. По итогам сезона-2006/07 «Реал Сосьедад» вылетел из высшего дивизиона и вернулся в него спустя три года. Клуб находился в кризисе, однако с приходом президента Хоакина Апперибайа «Реал Сосьедад» смог рассчитаться с кредитами на 20 лет раньше срока, также был реконструирован стадион «Аноэта».

Источник: AFP 2023

Кто играет в «Реал Сосьедаде»

Последние четыре сезона команда не опускается ниже шестого места в чемпионате Испании, что позволяет ей участвовать в еврокубках. В сезоне-2019/20 «Реал Сосьедад» в третий раз в истории выиграл Кубок Испании. В прошедшем сезоне он занял четвертое место в национальном первенстве и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Также коллектив из Сан-Себастьяна дошел до ⅛ финала в Лиге Европы, где уступил итальянской «Роме».

Читайте также
Гвардиола — кошмар Хау, Беллингем — новый герой «Реала», гол Мбаппе не принес Парижу победу

В Сан-Себастьяне делают ставку на воспитанников своей академии. Одним из самых успешных выпускников является чемпион мира 2010 года, двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо. До 1989 года «Реал Сосьедад», как и «Атлетик», не брали в состав игроков без баскских корней. Традиция прервалась после перехода ирландца Джона Олдриджа из «Ливерпуля».

С тех пор в разное время за клуб выступали чемпион мира 2018 года француз Антуан Гризманн, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Нихат Кахведжи из Турции. В Сан-Себастьяне также играли россияне Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Карпин провел в общей сложности пять лет в клубе, в сезоне-2002/03 он стал серебряным призером чемпионата Испании, в списке лучших бомбардировок клуба он занимает 23-е место, забив 37 голов в 194 матчах. «Реал Сосьедад» стал последним клубом в карьере нынешнего главного тренера сборной России.

Источник: AP 2023

Главный тренером «Реал Сосьедад» с 2018 года является испанец Иманоль Альгуасиль. В команде по-прежнему играет много футболистов, находящихся в системе клуба с ранних лет. Самым заметным является бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года Микель Оярсабаль. Трое футболистов команды вызывались в свои национальные сборные на чемпионат мира 2022 года в Катаре — это Браис Мендель (Испания), Такэфуса Кубо (Япония), Умар Садик (Нигерия).

В летнее трансферное окно, помимо Захаряна, в «Реал Сосьедад» на правах свободного агента перешел малийский защитник Амори Траоре, в аренду у германского «Лейпцига» был взят португальский форвард Андре Силва. Еще пять игроков вернулись в команду из аренд в других клубах. Главными потерями команды стали уход чемпиона мира 2010 года испанца Давида Сильвы в связи с завершением карьеры и переход воспитанника клуба, победителя Лиги чемпионов сезона-2013/14 в составе мадридского «Реала» Асьера Ильярраменди в американский «Даллас».

Чем известен Сан-Себастьян

Сан-Себастьян находится в 473 км от столицы Испании и в 20 км от французской границы. Город омывается Атлантическим океаном и является одним из самых популярных курортов Испании. Здесь можно подняться на гору Монте Игельдо, посмотреть построенный в XII веке замок Ла Мота, посетить Собор доброго пастыря, Музей моря и другие достопримечательности. В сентябре в городе пройдет международный кинофестиваль. Также в Сан-Себастьяне проходят джазовый и театральный фестивали, фестиваль классической музыки, неделя фильмов ужасов и фантастики и другие культурные мероприятия.

Источник: AFP 2023

Город известен своей гастрономией. В Сан-Себастьяне находятся три ресторана, получивших три звезды в гиде «Мишлен». Так как город расположен вблизи океана, наибольшее распространение получили рыбные блюда.

Одной из главных достопримечательностей Сан-Себастьяна является стадион «Аноэта». Арена была открыта в 1993 году и вмещала около 32 тыс. зрителей, однако в результате реконструкции вместимость увеличилась до 39 тыс.

«Захарян сможет пробиться в основу»

Место Захаряну в стартовом составе пока не гарантировано. Основными его конкурентами станут Оярсабаль, Кубо, а также 21-летний воспитанник клуба Андер Барренечеа. Игорь Ледяхов, игравший в Испании за «Спортинг» и «Эйбар», в беседе с ТАСС оценил шансы Захаряна закрепиться в основном составе «Реал Сосьедад».

«Для него это будет полезный опыт, — считает Ледяхов. — Он уезжает в один из лучших чемпионатов мира. В состав пробиться вполне реально, все от него зависит. Он обладает хорошими качествами футболиста».

Он оценил способность команды решать самые высокие задачи в испанских и международных турнирах. «Они на протяжении многих лет играют в еврокубках, там очень качественный тренер, — отметил Ледяхов. — Они по праву занимают лидирующие позиции в чемпионате Испании. Я думаю, они будут бороться за самые высокие места».

Бывший футболист московского «Динамо» и «Реал Сосьедад» Хохлов считает, что Захаряну нужно выучить испанский язык для адаптации в новой команде.

— «Реал Сосьедад» — очень хороший выбор, команда финансово стабильна, показывает хороший футбол, участвует в еврокубках, — сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу». — Надеюсь, Арсен будет показывать хороший футбол. Отношение к нему будет хорошее, но важно выучить испанский язык как можно быстрее, это поможет в адаптации.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь