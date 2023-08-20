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17:49 (мск), источник: ТАСС

Футболист Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»

Полузащитник отличился в игре второго тура чемпионата Франции против «Бреста».

ГаврЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

ТАСС, 20 августа. Полузащитник французского футбольного клуба «Гавр» Далер Кузяев забил дебютный гол в составе команды в матче второго тура чемпионата Франции по футболу против «Бреста». Встреча проходит в Гавре.

Кузяев отличился на 52-й минуте. Счет в матче на данный момент 2:1 в пользу «Бреста».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кузяев подписал контракт с «Гавром» 12 июля, соглашение рассчитано на два года. Предыдущим клубом Кузяева был петербургский «Зенит», за который он выступал с лета 2017 года.

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