Футболист Кузяев забил дебютный гол за «Гавр»

ТАСС, 20 августа. Полузащитник французского футбольного клуба «Гавр» Далер Кузяев забил дебютный гол в составе команды в матче второго тура чемпионата Франции по футболу против «Бреста». Встреча проходит в Гавре.

Кузяев отличился на 52-й минуте. Счет в матче на данный момент 2:1 в пользу «Бреста».

Кузяев подписал контракт с «Гавром» 12 июля, соглашение рассчитано на два года. Предыдущим клубом Кузяева был петербургский «Зенит», за который он выступал с лета 2017 года.