«Играем словно в Африке». Сарри раскритиковал календарь Серии А

«Никто не учитывает, что мы играем словно в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляешь календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.