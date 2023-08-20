«Играем словно в Африке». Сарри раскритиковал календарь Серии А
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал календарь Серии А.
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал календарь Серии А.
Сегодня, 20 августа, «Лацио» сыграет с «Лечче» в первом туре Серии А.
«Никто не учитывает, что мы играем словно в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляешь календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.