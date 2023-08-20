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17:56 (мск), источник: Sport24

«Играем словно в Африке». Сарри раскритиковал календарь Серии А

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал календарь Серии А.

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Сегодня, 20 августа, «Лацио» сыграет с «Лечче» в первом туре Серии А.

«Никто не учитывает, что мы играем словно в Африке. Несколько дней назад мы были в Бирмингеме, там плюс одиннадцать градусов, а тут плюс 38. Такое нужно учитывать, когда составляешь календарь нового сезона», — цитирует слова Сарри TASportPress.

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