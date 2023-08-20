«Астана» после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

Встреча прошла сегодня, 20 августа, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1. На гол Тимура Досмагамбетова, гости в концовке второго тайма ответили точным ударом Дмитрия Бородина с пенальти.

Теперь, «Астана» набрала 40 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Между тем, «Кайсар» с 25-ю баллами остался восьмым.