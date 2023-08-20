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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

«Астана» сыграла вничью с «Кайсаром» в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Астана
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла сегодня, 20 августа, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1. На гол Тимура Досмагамбетова, гости в концовке второго тайма ответили точным ударом Дмитрия Бородина с пенальти.

Теперь, «Астана» набрала 40 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Между тем, «Кайсар» с 25-ю баллами остался восьмым.

Напомним, что на этой неделе казахстанский чемпион вылетел из Лиги Европы, по сумме двух матчей проиграв болгарскому «Лудогорцу» (2:1, 1:5).

Астана
1:1
Первый тайм: 0:0
Кайсар
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