«Астон Вилла» разгромила «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 4:0.

На 18-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгини. В середине первого тайма пенальти реализовал бразильский хавбек хозяев Дуглас Луис. После перерыва развил успех «вилланов» Леон Бэйли (51-я минута), а на 75-й минуте колумбийский форвард Джон Дуран подвёл итог матчу.

В 1-м туре АПЛ «Астон Вилла» в гостях крупно проиграла «Ньюкаслу» (1:5), а «Эвертон» с минимальным счётом уступил дома «Фулхэму» (0:1).