«Реал Сосьедад» разыгрывает футболку Захаряна спустя сутки после трансфера

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Для участия пользователь должен поделиться публикацией с фотографией презентации Захаряна в качестве футболиста «Реал Сосьедад», в которой упоминается розыгрыш, а также прокомментировать ее. Победитель будет объявлен 22 августа.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из «Динамо» в субботу. 20-летний российский полузащитник подписал контракт до окончания сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно интерес к футболисту проявляли нидерландские «Фейенорд» и ПСВ, итальянские «Лацио» и «Дженоа», французский «Страсбур» и турецкий «Галатасарай».