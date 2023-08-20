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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» разыгрывает футболку Захаряна спустя сутки после трансфера

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» в своих социальных сетях объявил о начале розыгрыша футболки российского полузащитника Арсена Захаряна после его перехода из московского «Динамо».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: соцсети

Для участия пользователь должен поделиться публикацией с фотографией презентации Захаряна в качестве футболиста «Реал Сосьедад», в которой упоминается розыгрыш, а также прокомментировать ее. Победитель будет объявлен 22 августа.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из «Динамо» в субботу. 20-летний российский полузащитник подписал контракт до окончания сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно интерес к футболисту проявляли нидерландские «Фейенорд» и ПСВ, итальянские «Лацио» и «Дженоа», французский «Страсбур» и турецкий «Галатасарай».

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.

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