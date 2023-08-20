«Кузяев — наш Тони Кроос!» Россиянин поразил Францию роскошным голом в девятку

«Гавр» удивил в 1-м туре французского чемпионата. Команда, вернувшаяся в высшую лигу, спасла ничью в матче с довольно крепким «Монпелье». Так ещё и на выезде. Совсем неплохой старт для парней, которым предрекают борьбу за выживание.

Второй матч был не менее интересным. В соперниках — «Брест». Середняк прошлого сезона, который хоть и был ближе к аутсайдерам, но в первом матче победил вице-чемпиона — «Ланс». И оставил очень приятное впечатление. Соответственно, перед гостевой встречей с «Гавром» скорее их воспринимали как фаворита. Впрочем, так и получилось.

В старте «Гавра» второй тур подряд вышел Далер Кузяев. И вновь в центральной тройке полузащитников при схеме 5−3−2. У россиянина снова не было привязки к конкретной позиции, и по ходу всего матча он мог оказаться где угодно.

Если после первого матча россиянина упрекали, что он потерялся на поле, то с «Брестом» привлёк внимание уже на 14-й минуте, когда «Гавр» создал первый опасный момент. Казимир с правого фланга прострелил в районе центра штрафной, где Кузяев остался один. Но вместо осмысленной передачи или острого удара он просто прокатил мяч дальше. Совсем неудачное действие, которое дальше болельщики наверняка вспоминали. Ведь моментов у хозяев было не так много.

Помните, как после первого матча Далера обвиняли, что он «привёз» как минимум один гол? Похоже, условный повод есть и сейчас. На 28-й минуте «Брест» открыл счёт усилиями Кастильо. Но сама атака — быстрейший выход из обороны. В моменте Кузяев оказался на позиции флангового защитника, пытаясь накрыть прострел соперника. Не вышло. Мяч докатился до того самого Кастильо, который легко переиграл вратаря.

В первом тайме игроки «Бреста» выглядели куда увереннее. Но контроль мяча не провоцировал создание моментов. Скорее, они вовсю показывали, что глобально держат ситуацию в своих ногах. Однако даже в такие моменты у «Гавра» появлялись шансы. Например, уже в добавленное время Сумаре мог сравнивать счёт, но из убойной позиции пробил выше.

После перерыва «Брест» немного отдал мяч сопернику. И, видимо, задумал переключиться на игру вторым номером. А вот «Гавр» вышел очень заряженным. И это помогло. С левого фланга Сальмье роскошно прострелил к линии штрафной, где Кузяев оказался совсем один. И пробил без обработки. Шикарный первый гол во французской карьере, который точно попадёт в хайлайты сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239274&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забавно, что Далер не праздновал. Ощущение, что он когда-то играл за «Брест». Или, может, мы чего-то не знаем?

Правда, радость «Гавра» была недолгой. Уже через четыре минуты соперник забил второй — Кастильо подал в штрафную, а три защитника хозяев не смогли остановить Брассье. Он и вывел гостей вперёд.

Но после этого команда Кузяева не опустила руки. Наоборот — у них словно открылось второе дыхание. А Далер был ключевым механизмом в почти всех строящихся атаках. Но его удары блокировались (либо мяч летел выше), а партнёры не всегда удачно распоряжались хорошими передачами. Но можно точно сказать: россиянин был одним из лучших игроков в последние полчаса. Это подтверждает и портал Whoscored, который поставил ему самую высокую оценку в команде — 7,6.

А в соцсетях французы даже сравнили россиянина с игроком «Реала». «Это наш Тони Кроос» — написал один из пользователей после гола. Да и в целом оценка его игры положительна.

Но набрать очки в этот раз команде Кузяев не помог. В следующем туре «Гавр» сыграет в гостях с «Ренном».