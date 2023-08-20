«Вест Хэм» в меньшинстве обыграл «Челси» в матче АПЛ
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Вест Хэм» обыграл «Челси» в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Вест Хэм» обыграл «Челси» в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Наиф Агуэрд (7-я минута), Майкл Антонио (53) и Лукас Пакета (90+6). В составе «синих» отличился Карни Чуквуэмека (28).
Хозяева играли в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Агуэрда. На 43-й минуте пенальти в ворота «Вест Хэма» не реализовал Энцо Фернандес.
«Вест Хэм» с четырьмя очками идет на шестом месте в таблице премьер-лиги, «Челси» (1 очко) располагается на 14-й позиции.