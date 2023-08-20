«Вест Хэм» в меньшинстве обыграл «Челси» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Наиф Агуэрд (7-я минута), Майкл Антонио (53) и Лукас Пакета (90+6). В составе «синих» отличился Карни Чуквуэмека (28).

Хозяева играли в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Агуэрда. На 43-й минуте пенальти в ворота «Вест Хэма» не реализовал Энцо Фернандес.