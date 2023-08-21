«Ювентус» разгромил «Удинезе» в первом туре нового сезона Серии А

В прошлом сезоне «Ювентус» был лишен 10 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. В СМИ сообщалось, что УЕФА может исключить клуб из еврокубков на год или более не только из-за махинаций, но и за поддержку европейской Суперлиги. В июле клуб запустил процедуру выхода из проекта. В конце того же месяца «Ювентус» принял решение УЕФА об отстранении команды от участия в еврокубках в сезоне-2023/24 и отказался от апелляции. Туринский клуб должен был сыграть в Лиге конференций.