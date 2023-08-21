Сарри раскритиковал игроков «Лацио» после поражения от «Лечче»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал своих футболистов после поражения от «Лечче» (1:2) в первом туре Серии А.
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал своих футболистов после поражения от «Лечче» (1:2) в первом туре Серии А.
«Лацио» проиграл встречу, пропустив голы на 85-й и 87-й минутах.
«Я дал себе такое же объяснение, как и в прошлом году, когда мы проиграли на этом стадионе с таким же счетом. Значит, мы не растем. Только они играли во втором тайме. Последние 45 минут игры оцениваю негативно. Эти ошибки уже были в прошлом году, и это нехорошо.
Во втором тайме у защитников возникли проблемы, потому что только 4 игрока из всей команды переходили в фазу защиты, а остальные 6 — нет. Это неприемлемо», — цитирует Сарри Джанлука Ди Марцио.