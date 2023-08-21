Сарри раскритиковал игроков «Лацио» после поражения от «Лечче»

«Я дал себе такое же объяснение, как и в прошлом году, когда мы проиграли на этом стадионе с таким же счетом. Значит, мы не растем. Только они играли во втором тайме. Последние 45 минут игры оцениваю негативно. Эти ошибки уже были в прошлом году, и это нехорошо.



Во втором тайме у защитников возникли проблемы, потому что только 4 игрока из всей команды переходили в фазу защиты, а остальные 6 — нет. Это неприемлемо», — цитирует Сарри Джанлука Ди Марцио.