Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Арсенал
Футбол. Первая лига
19:24
Торпедо
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Гранада
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
20.08
Лечче
Лацио
21
20.08
Удинезе
Ювентус
03
20.08
Рома
Салернитана
22
20.08
Сассуоло
Аталанта
02
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
19.08
Интер
Монца
20
19.08
Эмполи
Верона
01
19.08
Фрозиноне
Наполи
13
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:49 (мск), источник: Sport24

Сарри раскритиковал игроков «Лацио» после поражения от «Лечче»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал своих футболистов после поражения от «Лечче» (1:2) в первом туре Серии А.

ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Лацио» проиграл встречу, пропустив голы на 85-й и 87-й минутах.

«Я дал себе такое же объяснение, как и в прошлом году, когда мы проиграли на этом стадионе с таким же счетом. Значит, мы не растем. Только они играли во втором тайме. Последние 45 минут игры оцениваю негативно. Эти ошибки уже были в прошлом году, и это нехорошо.

Во втором тайме у защитников возникли проблемы, потому что только 4 игрока из всей команды переходили в фазу защиты, а остальные 6 — нет. Это неприемлемо», — цитирует Сарри Джанлука Ди Марцио.

Лечче
2:1
Первый тайм: 0:1
Лацио
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алина Загитова ответила на сексуальный вопрос Павла Воли
«Это позор». Эмоциональная реакция тренера «Спартака» Абаскаля на решение судьи в матче с «Зенитом»: видео
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь