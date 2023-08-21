Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Арсенал
Футбол. Первая лига
19:24
Торпедо
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Гранада
Райо Вальекано
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
20.08
Бетис
Атлетико
00
20.08
Барселона
Кадис
20
20.08
Жирона
Хетафе
30
19.08
Осасуна
Атлетик
02
19.08
Альмерия
Реал
13
19.08
Реал Сосьедад
Сельта
11
18.08
Валенсия
Лас-Пальмас
10
18.08
Мальорка
Вильярреал
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:58 (мск), источник: Sport24

У Левандовски 4 игры без голов — повторение худшей серии за время в «Барселоне»

В воскресенье, 20 августа, состоялся матч 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Кадис». Встреча завершилась победой команды Хави со счетом 2:0.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе «Барселоны» играл Роберт Левандовски. Однако форварду забить не удалось.

В последний раз он забивал за «Барселону» 23 мая — «Вальядолиду». После этого он завершил без голов игры с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).

Таким образом, у Левандовски 4 игры без голов — повторение худшей серии за время в «Барселоне» (а апреле).

Читайте также
Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Кадис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алина Загитова ответила на сексуальный вопрос Павла Воли
«Это позор». Эмоциональная реакция тренера «Спартака» Абаскаля на решение судьи в матче с «Зенитом»: видео
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь