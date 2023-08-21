У Левандовски 4 игры без голов — повторение худшей серии за время в «Барселоне»

Футбол, Испания, Тур 220.08.2023, 20:30 (МСК UTC+3)Olimpic Lluis Companys, 39603 зрителя
|Хавьер Эрнандес Хави
|Гонсалес Сориано Серхио
|Педри(Илкай Гюндоган)
|82′
|Ферран Торрес(Роберт Левандовски)
|90+3′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
26′
|1
|Херемиас Ледесма
|23
|Жюль Кунде
|3
|Фали
|8
|Педри
73′
|15
|Хавьер Эрнандес
90+3′
|14
|Илкай Гюндоган
|20
|Исаак Карселeн
|21
|Френки де Йонг
26′
|23
|Луис Эрнандес
|9
|Роберт Левандовски
|4
|Рубен Алькарас
|3
|Алехандро Бальде
68′
|8
|Алекс Фернандес
86′
|10
|Ансу Фати
|6
|Хосе Мари
|15
|Андреас Кристенсен
79′
|24
|Феде Сан Эметерио
45+2′68′
|20
|Сержи Роберто
|7
|Рубен Собрино
|6
|Гави
45+6′68′
|11
|Иван Алехо
14′68′
|16
|Абде Эззалзули
|18
|Дарвин Мачис
|18
|Ориоль Ромеу
79′
|16
|Крис Рамос
86′
|24
|Эрик Гарсия
|12
|Милутин Осмаич
|27
|Ламин Ямаль
85′
|21
|Марти Сальвадор Рохер
86′
|7
|Ферран Торрес
|9
|Альваро Негредо
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Муньис Руис(Испания)