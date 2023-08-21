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20:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Бешикташ» оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова

Турецкий «Бешикташ» сегодня, 21 августа, официально представил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бешикташ
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В своих социальных сетях стамбульский клуб опубликовал оригинальный ролик, на котором на арене предстает 25-летний футболист. «Всегда и везде самые великие — орлы», — сказал Зайнутдинов на турецком языке и показал фирменный жест «Бешикташа», футболистов которого называют «орлами».

Напомним, согласно заявке «Бешикташа», контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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