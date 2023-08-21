«Бешикташ» оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова
Турецкий «Бешикташ» сегодня, 21 августа, официально представил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бешикташ
Турецкий «Бешикташ» сегодня, 21 августа, официально представил полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своих социальных сетях стамбульский клуб опубликовал оригинальный ролик, на котором на арене предстает 25-летний футболист. «Всегда и везде самые великие — орлы», — сказал Зайнутдинов на турецком языке и показал фирменный жест «Бешикташа», футболистов которого называют «орлами».
Напомним, согласно заявке «Бешикташа», контракт Зайнутдинова рассчитан до 30 июня 2027 года.
По информации турецких СМИ, переход игрока обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.