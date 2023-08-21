«Бешикташ» оригинально представил Бахтиера Зайнутдинова

В своих социальных сетях стамбульский клуб опубликовал оригинальный ролик, на котором на арене предстает 25-летний футболист. «Всегда и везде самые великие — орлы», — сказал Зайнутдинов на турецком языке и показал фирменный жест «Бешикташа», футболистов которого называют «орлами».