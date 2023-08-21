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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок покинет саудовский клуб из-за «недостаточной звездности», пишут СМИ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Португальский полузащитник Жота может покинуть саудовский клуб «Аль-Иттихад» через полтора месяца после подписания контракта из-за «недостаточной звездности», сообщает Marca со ссылкой на местную прессу.

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Источник: AFP 2023

Жота в июле перешел в «Аль-Иттихад» из шотландского «Селтика» более чем за 29 млн евро, подписав контракт на три года. Ранее саудовский клуб усилился нападающим Каримом Бензема из мадридского «Реала», защитником Н’Голо Канте из лондонского «Челси» и Фабиньо из «Ливерпуля».

По данным источника, пресса и болельщики в Саудовской Аравии выразили недовольство по поводу прихода игрока «без должного звездного статуса» и считают, что ему следует покинуть команду. Вместо Жоты действующий чемпион страны сосредоточится на приобретении Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне чемпионата Шотландии Жота забил 15 мячей и сделал 12 передач в 43 играх за «Селтик» во всех турнирах.

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