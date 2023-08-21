Игрок покинет саудовский клуб из-за «недостаточной звездности», пишут СМИ

Жота в июле перешел в «Аль-Иттихад» из шотландского «Селтика» более чем за 29 млн евро, подписав контракт на три года. Ранее саудовский клуб усилился нападающим Каримом Бензема из мадридского «Реала», защитником Н’Голо Канте из лондонского «Челси» и Фабиньо из «Ливерпуля».

По данным источника, пресса и болельщики в Саудовской Аравии выразили недовольство по поводу прихода игрока «без должного звездного статуса» и считают, что ему следует покинуть команду. Вместо Жоты действующий чемпион страны сосредоточится на приобретении Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».