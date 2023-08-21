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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Захарян рассказал, когда будет готов сыграть первый матч за «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Новичок футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заявил, что готов сыграть за команду в ближайшем матче чемпионата Испании.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». 20-летний российский полузащитник подписал контракт до окончания сезона-2028/29. Ближайший матч команда из Сан-Себастьяна проведет на выезде 25 августа, соперником будет «Лас-Пальмас».

«Я очень рад быть в этом клубе и в этом городе. Я всегда мечтал попасть в Испанию и, как только получил предложение от “Реал Сосьедад”, решил в него перейти. Я всегда следил за испанским футболом, и “Реал Сосьедад” был в топе для меня. Не мое дело себя восхвалять и оценивать, но я тот игрок, кто любит играть атаке, забивать голы и приносить пользу команде. Я тренируюсь с командой, все хорошо, но по поводу следующего матча я не знаю. Если успеют оформить документы, я готов выйти на поле и сыграть этот матч», — сказал Захарян в видеоинтервью на Youtube-канале клуба.

Новичок отметил, что помочь с адаптацией в Сан-Себастьяне ему обещал бывший игрок «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов. К другому экс-игроку клуба, тренеру сборной России Валерию Карпину, он с данной просьбой не обращался.

Захарян является воспитанником «Динамо». Он выступал за первую команду с 2020 года, его контракт с «бело-голубыми» истекал в конце июня 2024 года. За сборную России полузащитник дебютировал в 2021 году и провел в составе национальной команды семь матчей.

«Реал Сосьедад» после двух туров с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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