Захарян рассказал, когда будет готов сыграть первый матч за «Реал Сосьедад»

«Я очень рад быть в этом клубе и в этом городе. Я всегда мечтал попасть в Испанию и, как только получил предложение от “Реал Сосьедад”, решил в него перейти. Я всегда следил за испанским футболом, и “Реал Сосьедад” был в топе для меня. Не мое дело себя восхвалять и оценивать, но я тот игрок, кто любит играть атаке, забивать голы и приносить пользу команде. Я тренируюсь с командой, все хорошо, но по поводу следующего матча я не знаю. Если успеют оформить документы, я готов выйти на поле и сыграть этот матч», — сказал Захарян в видеоинтервью на Youtube-канале клуба.