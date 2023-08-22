Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.08
Гранада
Райо Вальекано
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Кристал Пэлас
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
21.08
Болонья
Милан
02
Футбол. Зарубежный
21.08
Алавес
Севилья
43
Футбол. Зарубежный
21.08
Торино
Кальяри
00
Футбол. Первая лига
21.08
Торпедо
Нефтехимик
21
Футбол. Первая лига
21.08
КАМАЗ
Арсенал
00
Футбол. Кубок России
13:00
Рязань
Космос
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
21.08
Болонья
Милан
02
21.08
Торино
Кальяри
00
20.08
Лечче
Лацио
21
20.08
Удинезе
Ювентус
03
20.08
Рома
Салернитана
22
20.08
Сассуоло
Аталанта
02
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» выиграл первый матч нового сезона чемпионата Италии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. «Милан» переиграл на выезде «Болонью» в матче стартового тура нового сезона чемпионата Италии по футболу.

Болонья
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в понедельник в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Оливье Жиру (11-я минута) и Кристиан Пулишич (21).

В другом матче понедельника «Торино» и «Кальяри» не смогли забить друг другу — 0:0.

Во втором туре Серии A «Милан» 26 августа примет на «Сан-Сиро» «Торино», «Болонья» же сыграет 27 числа на выезде с туринским «Ювентусом». А «Кальяри» 28 августа встретится дома с еще одним миланским клубом «Интером».

Болонья
0:2
Первый тайм: 0:2
Милан
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Месси — самый титулованный футболист. И это только начало покорения США!
'Зачем я тебя отпустил?' Как Домнина спасла Костомарову жизнь
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь