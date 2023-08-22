«Милан» выиграл первый матч нового сезона чемпионата Италии
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. «Милан» переиграл на выезде «Болонью» в матче стартового тура нового сезона чемпионата Италии по футболу.
Болонья
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. «Милан» переиграл на выезде «Болонью» в матче стартового тура нового сезона чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Оливье Жиру (11-я минута) и Кристиан Пулишич (21).
В другом матче понедельника «Торино» и «Кальяри» не смогли забить друг другу — 0:0.
Во втором туре Серии A «Милан» 26 августа примет на «Сан-Сиро» «Торино», «Болонья» же сыграет 27 числа на выезде с туринским «Ювентусом». А «Кальяри» 28 августа встретится дома с еще одним миланским клубом «Интером».