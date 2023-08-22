«Милан» выиграл первый матч нового сезона чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в понедельник в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Оливье Жиру (11-я минута) и Кристиан Пулишич (21).

В другом матче понедельника «Торино» и «Кальяри» не смогли забить друг другу — 0:0.