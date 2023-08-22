«Арсенал» выстрадал победу в дерби и догнал «Ман Сити». Но таких концовок лучше избегать

Программу 2-го тура АПЛ закрыл матч с участием двух лондонских клубов. «Арсенал» набрал три очка, но сделал это с огромным трудом.

В стартовом туре «Арсенал» одолел «Ноттингем Форест» (2:1), забив два мяча ещё в первой половине. «Кристал Пэлас» также стартовал с победы — над «Шеффилд Юнайтед» на выезде (1:0). Микель Артета сделал всего одно изменение в стартовом составе по сравнению с 1-м туром, и оно было вынужденным. Юрриен Тимбер порвал «кресты» в игре с «Ноттингемом», поэтому место на левом фланге обороны получил Такэхиро Томиясу.

Первый тайм получился далеко не самым интересным. Фанаты, которые рассчитывали на большое количество моментов, увидели совсем другую картину. До перерыва запомнились два эпизода у ворот Сэма Джонстона, оба — с участием Эдди Нкетиа. Сначала нападающий «Арсенала» попал в штангу, а через несколько минут сыграл по-пижонски. Нкетиа оказался один перед голкипером, однако перемудрил в завершающей фазе и «черпачком» перебросил не только Джонстона, но и ворота.

«Арсенал» всё-таки добился своего и сделал это на старте второго тайма. Нестандартный розыгрыш штрафного привёл к назначению пенальти в ворота «Кристал Пэлас». Габриэл Мартинелли вместо навеса низом покатил на Нкетиа, застав врасплох хозяев. Передача получилась далеко не идеальной, однако форвард опередил вратаря и был сбит последним.

Арбитр Дэвид Кут указал на «точку», однако сразу после этого в дело включились его видеоассистенты. Дело в том, что в момент передачи Томас Парти в баскетбольном стиле поставил заслон Марку Гехи — арбитры пытались понять, нарушал ли правила игрок «Арсенала». После просмотра решили, что всё чисто. Мартин Эдегор, в свою очередь, легко переиграл вратаря с «точки» — Джонстон улетел в один угол, а норвежец направил мяч в другой.

Спустя 13 минут радость фанатов «Арсенала» сменилась огорчением. Томиясу, заменивший травмированного Тимбера, заработал вторую жёлтую карточку и ушёл в раздевалку. Первое предупреждение иначе как дурацким не назовёшь. Японец слишком долго не вводил мяч из-за боковой, и судья наградил его карточкой за затяжку времени. Да-да, на 60-й минуте. Просто гениально. Через семь минут судья решил, что Томиясу прервал атаку соперника с нарушением правил. Удаление добавило нервозности болельщикам «Арсенала». Матч и без того складывался тяжело, и тут такая неприятность.