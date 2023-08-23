10 главных трансферных новостей дня. Топ-партнер для Роналду и необычный новичок «Милана»

Трансферное окно в Европе и России всё ближе к концу. Но клубы работают над финальными сделками. 22 августа подарило несколько любопытных новостей. Всё самое важное — в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

«МЮ» нашел дублера Онана?

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, голкипер «Фенербахче» Алтай Байындыр прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед». Вратарь вернулся в Стамбул из Афин, после чего полетит уже в Англию. «Фенербахче» в качестве замены Байындыру приглашает хорвата Доминика Ливаковича. Он, в свою очередь, пройдёт медосмотр завтра, 23 августа.

Ещё один топ-партнёр для Роналду

«Аль-Наср» объявил о подписании ещё одного топ-игрока. Из «Порту» в саудовский клуб приехал полузащитник Отавио. Сумма трансфера составила € 60 млн, включая бонусы. Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. Отавио выступал за «Порту» на протяжении семи лет. В прошлом сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и отдал девять результативных передач.

«Челси» отдал еще одного футболиста

Как сообщает официальный сайт «Ньюкасла», клуб пополнил полузащитник Льюис Холл. 18-летний игрок арендован до лета 2024 года. «Ньюкасл» имеет право выкупа Холла у «Челси» при определённых обстоятельствах за сумму около € 33 млн + € 8 млн бонусов + процент от будущей продажи. Льюис — воспитанник «Челси», за основной состав он дебютировал в 2022 году.

Легенда «Юве» окажется в Бундеслиге?

Как сообщает Фабрицио Романо, защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может оказаться в берлинском «Унионе». Между сторонами ведутся переговоры, 36-летний итальянец не против трансфера. Ранее «Ювентус» сообщал, что не рассчитывает на Бонуччи. На счету Леонардо 502 матча за туринцев, он отдал клубу 12 лет карьеры. Отметим, что «Унион» сыграет в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее берлинцы уже совершили громкий трансфер из Серии А, забрав у «Интера» Робина Госенса.

«Милан» нашел нового защитника в Аргентине

Источник: Соцсети

Итальянский гранд продолжает покупать футболистов. Новое подписание — защитник «Платенсе» Марко Пеллегрино, за которого «Милан» заплатил, по информации Джанлуки Ди Марцио, около € 5,5 млн. Аргентинец заключил с клубом контракт до лета 2028 года и взял 31-й номер. Массовой аудитории про этого игрока мало что известно, тем неожиданнее его переход в один из топ-клубов Европы.

«Челси» забирает Петровича

Нет, это не шутка над чьим-то отчеством. Лондонский клуб действительно покупает Петровича. «Челси», оставшийся с одним толковым голкипером, подписывает вратаря из американского «Нью-Инглэнд Революшн». Трансфер Джордже Петровича обойдётся лондонцам в € 16 млн. Медицинские тесты назначены на завтра, 23 августа. Интересно, что в прошлом сезоне Петровича признали вторым вратарём года в МЛС. Также он имеет в своём активе два матча за сборную Сербии.

Моуринью снова поработает с Лукаку?

Большой переход готовит «Рома». Как сообщает Tuttomercatoweb, римский клуб работает над арендой Ромелу Лукаку. Генеральный директор римлян Лина Сулуку сегодня, 22 августа, прибыла в Лондон. Она планирует провести переговоры об аренде бельгийца. «Рома» не хочет полноценной покупки, так как это не позволяет бюджет. Однако аренда вполне устроит римлян. При этом итальянцы не готовы платить форварду 100% зарплаты. Согласится ли на такие условия «Челси», которому совершенно не нужен Лукаку?

«Бешикташ» не договорился с легендарным защитником

Пенсия для Серхио Рамоса в Стамбуле (пока что) отменяется. Официальный сайт «Бешикташа» сообщил, что клуб вёл переговоры с испанцем, но стороны не договорились по зарплате. Ранее вице-президент «Бешикташа» Эмре Коджадаг отмечал, что 37-летний испанец хочет зарабатывать не менее € 10 млн в год. Но шансы, что Серхио окажется в турецкой лиге, ещё есть. «Галатасарай» также заинтересован в подписании Рамоса. Где окажется легенда по итогам трансферного окна?

«Телохранитель Месси» отказался от Саудовской Аравии…

Полузащитник сборной Аргентины и «Атлетико» Родриго Де Пауль остаётся в Мадриде. Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летний игрок принял решение не переходить в «Аль-Ахли» после общения с Диего Симеоне. Саудовский клуб предлагал за Де Пауля € 32 млн. Но один из самых близких друзей Месси никуда не уходит. Его контракт с мадридцами действует до лета 2026 года.

…А Гринвуд может там оказаться

«Манчестер Юнайтед» решил избавиться от Мэйсона Гринвуда. Клуб в официальном заявлении сообщил, что игроку лучше продолжить карьеру в другом месте. Причина — скандал из-за подозрений в попытке изнасилования. The Sun сообщает, что Гринвуд, оказавшийся в статусе свободного агента, может перебраться в Саудовскую Аравию. «Аль-Иттифак», который тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, готов предложить Мэйсону зарплату в размере € 10 млн в год. Согласится форвард поиграть под руководством Джераррда и вместе с Джорданом Хендерсоном?