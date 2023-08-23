Война с деспотом или возвращение домой? Карьерное распутье Миранчука

Алексей Миранчук переходил из «Локомотива» в «Аталанту» в статусе самого креативного российского игрока, и ожидания от этого трансфера были самыми высокими. Комфортный город, сильный чемпионат, мудрый тренер и молодой амбициозный коллектив — казалось, все говорит о том, что Миранчук должен стать лидером итальянской команды.

В тисках Гасперини

Период выступления Алексея за «Аталанту» нельзя назвать ни хорошим, ни провальным: фактически хавбек так и не стал незаменимой деталью в механизме Джан Пьеро Гасперини и котировался на уровне игрока подмены. Причем нельзя сказать, что тренер не давал россиянину шансов, ведь были отрезки, когда Миранчук выходил в старте, но показать чего-то экстраординарного не смог. Возможно, все дело в завышенных требованиях и слишком жестких тактических догмах Гасперини, подстроиться под которые не смогло огромное количество по-настоящему талантливых и ярких футболистов.

Зачастую такое положение дел приводило к настоящей конфронтации внутри коллектива. Самый яркий пример — скандал с лидером «Аталанты» Алехандро Гомесом, которого Гасперини фактически «сожрал» за непослушание. Да, открытого конфликта с тренером у Алексея нет, учитывая высокую игровую этику хавбека и его природную скромность. Но «хороший парень» не профессия, из-за чего Миранчук так и не стал своим для именитого тренера.

Переход в «Торино» на правах аренды прошлым летом казался лучшим вариантом и глотком свежего воздуха. Тренер Иван Юрич доверился Алексею по полной, к тому же конкуренция у «быков» заметно ниже, чем у бергамасков. Вместе со своим старым знакомым по Российской премьер-лиге (РПЛ) Николой Влашичем Миранчук создал продуктивный дуэт, принесший «Торино» большое количество очков в прошедшем сезоне. Четыре гола и шесть результативных передач в 29 встречах — гроссмейстерский результат для атакующего полузащитника, но наверняка в Турине хотели от россиянина немного большего. К тому же Алексей так и не смог максимально стабилизировать свою игру, иногда просто растворяясь на поле по ходу важных встреч.

По окончании сезона руководство «Торино» оказалось перед выбором, на чей трансфер потратить значительную сумму — Миранчука или Влашича? «Быки» не могут похвастать большими финансовыми возможностями и вряд ли могут без внушительных продаж замахнуться на два крупных перехода сразу. Поэтому новость о выкупе Влашича у английского «Вест Хэма» фактически говорила о том, что-либо на севере Италии совсем отказались от выкупа Алексея, либо сделали паузу, чтобы уговорить коллег из Бергамо расстаться с ненужным активом подешевле. Кажется, именно об этом говорил РИА Новости и агент Влашича Тончи Мартич: «Никола хотел бы и дальше играть вместе с Миранчуком, но сейчас это не входит в планы “Торино”.

Что дальше — Италия или Россия?

Время идет, уже начался новый сезон, а ясности с будущим Алексея больше не становится. Он вернулся в расположение «Аталанты» и занимается по индивидуальному графику, но участия в матчах пока не принимал и даже не попал в заявку на матч первого тура Серии А против «Сассуоло» (2:0). Состав серьезно изменился, но этой командой продолжает руководить Гасперини, и не факт, что за год он кардинально пересмотрел свое отношение к россиянину и будет готов дать ему второй шанс.

По словам известного итальянского журналиста, главного редактора Napoli Magazine Антонио Петраццуоло, Миранчук вряд ли отвоюет место под солнцем в Бергамо. «Миранчук не входит в планы Гасперини, в настоящее время его нет в составе. С началом нового сезона Серия А опубликовала номера футболок всех игроков каждой команды, и среди игроков “Аталанты” Миранчук не фигурирует, то есть игроку даже не был присвоен номер, и даже клуб не включил его в свой пост в социальных сетях. Алексей пропустил первую летнюю тренировку из-за болей в спине, и с тех пор его больше никто не видел. Миранчук пропустил все товарищеские матчи, ни разу не выйдя на скамейку запасных. Я думаю, что у “Аталанты” просто другие приоритеты, у Гасперини есть свои предпочтения. Но это не значит, что Миранчук не является ценным футболистом», — отметил Петраццуоло.

Исходя из этого, СМИ неоднократно сообщали об интересе к Миранчуку со стороны других итальянских команд, но воз пока и ныне там. Агент Алексея Вадим Шпинев в беседе с РИА Новости призвал не реагировать на слухи, подчеркивая, что у футболиста действующий еще два года контракт с «Аталантой»: «Алексей с уважением относится к “Аталанте” и к сеньору Гасперини». Очевидно, что футболист и его представители ждут конкретики прежде всего от бергамасков как правообладателей, однако не хотелось бы снова оказаться в бесконечном процессе ожидания, когда команды — претенденты на трансфер/аренду укомплектуются или когда трансферное окно вообще захлопнется. Алексею 27 лет, и оставаться сейчас в команде, где на тебя рассчитывают максимум как на игрока ротации, сродни карьерному самоубийству.

«Леше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и все. Других вариантов нет, — заявил РИА Новости бывший тренер московского “Локомотива” Юрий Семин, под руководством которого Миранчук стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. — Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду. У Гасперини свои требования, и, видимо, Леша не подходит под эти требования. Может быть, у него есть игроки лучше. Поэтому это простая ситуация».

«В последние несколько часов Турин возобновил контакты с “Аталантой” ради россиянина, который вернулся в Бергамо после прошлогоднего сезона на правах аренды, — отмечает Петраццуоло. — Однако клуб не хочет тратить 12 миллионов евро, первоначально оговоренных для выкупа, но, со своей стороны, клуб из Бергамо не намерен снижать требования. С учетом бонусов и процентов сделка могла бы завершиться примерно на 10 миллионов евро, но на данный момент между сторонами все еще существует довольно большой разрыв. Следовательно, для договоренности потребуется еще несколько дней работы. К тому же я не вижу никакого интереса со стороны других клубов».

А может, рассмотреть вариант с возвращением в Россию? Миранчук много раз говорил, что игра в Европе — это его мечта, и просто так отказываться от нее он не намерен. Возраст позволяет бороться за место в «Аталанте», попробовать себя в другом клубе или даже другом чемпионате. Про российских легионеров в Европе сейчас принято говорить, что вернуться в РПЛ они всегда успеют. Что ж, резонно, тем более для игрока такого плана и формата, как Миранчук.

Но прямо сейчас вряд ли игрок серьезно рассматривает такую опцию, учитывая еврокубковый бан и финансовое положение во многих клубах. Ведь футболист с европейским бэкграундом может попросить внушительную зарплату, которую потянуть сможет, возможно, только один петербургский «Зенит». Алексей мог бы, наверное, сделать скидку только своему родному клубу — «Локомотиву», но в столичном клубе говорят, что о возвращении своего воспитанника сейчас речи не идет. «К нам нет предложений по аренде Алексея, он играет в Италии», — сказал РИА Новости председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.