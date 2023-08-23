Голкипер «Фрозиноне» дисквалифицирован на один матч за богохульство

Нарушение было зафиксировано благодаря телетрансляции. Изучив записи с нескольких камер и микрофонов, члены комитета пришли к выводу, что игрок произнёс кощунственное выражение на 15-й минуте первого тайма. Видеоматериал дал судьям чёткое представление, что богохульствовал именно Турати, фраза которого была отчётливо слышна во время трансляции «без доли сомнения». Игрок молодёжной сборной Италии Стефано Турати, таким образом, не сможет сыграть с «Аталантой» во 2-м туре Серии А.