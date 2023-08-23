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20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду Силвой

«Манчестер Сити» продлил контракт со своим полузащитником Бернарду Силвой. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Новый контракт Силвы будет действовать до июня 2026 года. Предыдущее соглашение полузащитника с «горожанами» было рассчитано лишь до конца июня 2025 года.

Силва выступает за «Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). За это время португалец выиграл с «горожанами» 15 титулов: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ (пять раз), Кубок Англии (дважды), Кубок Лиги (четырежды) и Суперкубок Англии (два раза).

В сезоне-2022/2023 Силва провёл 54 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Сити» к полузащитнику «Вулверхэмптона» Матеусу Нунесу.

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