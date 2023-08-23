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23 августа, источник: Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» включил российского полузащитника Арсена Захаряна в заявку на сезон Ла Лиги.

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Таким образом, Захарян может сыграть дебютный матч за баскский клуб в ближайшую пятницу, 25 августа — команда проведёт игру чемпионата на выезде с «Лас-Пальмасом».

Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал Сосьедад» не мог зарегистрировать Захаряна для участия в Ла Лиге. Руководство лиги не получило всех необходимых документов для подтверждения трансфера. При этом в московского «Динамо» заверили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад».

Матч 3-го тура чемпионата с «Лас‑Пальмасом» пройдет 25 августа. Игроком «Реала Сосьедад» выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. Баскский клуб заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.

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