«Реал Сосьедад» включил Захаряна в заявку на чемпионат Испании

Таким образом, Захарян может сыграть дебютный матч за баскский клуб в ближайшую пятницу, 25 августа — команда проведёт игру чемпионата на выезде с «Лас-Пальмасом».

Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал Сосьедад» не мог зарегистрировать Захаряна для участия в Ла Лиге. Руководство лиги не получило всех необходимых документов для подтверждения трансфера. При этом в московского «Динамо» заверили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад».