Карло Анчелотти: Нет нового тренера, похожего на меня

«Нет нового тренера, похожего на меня. Мне нравятся те, кто делает большую ставку на игру, как Гвардиола, Де Дзерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас (Хосе Хименес Бордалас — главный тренер “Хетафе”), с которым я познакомился и который очень мне нравится. Мне нравится, как он мотивирует команду.



Мне по-прежнему весело, мне нравится каждый день работать с игроками и находить новые решения для команды. У меня та же страсть, что и в первый год», — цитирует Анчелотти Marca.