«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

По информации источника, предложение «Аль-Иттихада» превысит зарплату форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Отмечается, что 31-летний египтянин готов перейти в саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» за Салаха 90 миллионов евро. Если трансфер случится, он станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.