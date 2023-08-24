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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аль-Иттихад» готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» готов предложить форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху самую большую зарплату среди всех игроков Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

Ливерпуль
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Источник: AP 2023

По информации источника, предложение «Аль-Иттихада» превысит зарплату форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Отмечается, что 31-летний египтянин готов перейти в саудовский клуб.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» за Салаха 90 миллионов евро. Если трансфер случится, он станет рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.

В текущем сезоне нападающий забил один гол и сделал одну результативную передачу в двух матчах АПЛ. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года.

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