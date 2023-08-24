Томас Мюллер выбрал величайшего игрока всех времен между Месси и Роналду
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Кто величайший игрок всех времен? Лучший для меня — Месси, потому что он заставляет людей говорить: “Я хожу на стадион из-за его изящной игры”. В то же время он очень эффективен в забивании голов и достижении рекордов и титулов.
Криштиану тоже силен в том, что касается статистики и титулов, но Месси просто более тонкий и элегантный игрок», — приводит слова Мюллера DAZN.
C июля этого года Месси играет за «Интер Майами» в МЛС. Он провел за команду 8 матчей, забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе. На его счету 14 голов и 3 ассиста в 21 матче за саудовский клуб.