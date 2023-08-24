Томас Мюллер выбрал величайшего игрока всех времен между Месси и Роналду

«Кто величайший игрок всех времен? Лучший для меня — Месси, потому что он заставляет людей говорить: “Я хожу на стадион из-за его изящной игры”. В то же время он очень эффективен в забивании голов и достижении рекордов и титулов.



Криштиану тоже силен в том, что касается статистики и титулов, но Месси просто более тонкий и элегантный игрок», — приводит слова Мюллера DAZN.