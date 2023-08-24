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19:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Томас Мюллер выбрал величайшего игрока всех времен между Месси и Роналду

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер объяснил, почему предпочитает форварда «Интер Майами» Лионеля Месси нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters

«Кто величайший игрок всех времен? Лучший для меня — Месси, потому что он заставляет людей говорить: “Я хожу на стадион из-за его изящной игры”. В то же время он очень эффективен в забивании голов и достижении рекордов и титулов.

Криштиану тоже силен в том, что касается статистики и титулов, но Месси просто более тонкий и элегантный игрок», — приводит слова Мюллера DAZN.

C июля этого года Месси играет за «Интер Майами» в МЛС. Он провел за команду 8 матчей, забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе. На его счету 14 голов и 3 ассиста в 21 матче за саудовский клуб.

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