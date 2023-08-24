«Сити» подписал вундеркинда. Он в топ-3 лучших дриблёров Европы

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«Манчестер Сити» этим летом уже покинули Илкай Гюндоган (ушёл в «Барселону»), Рияд Марез (в «Аль-Ахли») и Эмерик Лапорт (в «Аль-Наср»). Следующим с большой долей вероятности станет Жоау Канселу (в «Барселону»). В это же время английский клуб потратил примерно € 180 млн. Вслед за Матео Ковачичем (€ 29 млн) и Йошко Гвардиолом (€ 90 млн) к команде присоединился Жереми Доку. По информации Фабрицио Романо, трансфер футболиста из «Ренна» обошёлся «Сити» в сумму около € 60 млн. Давайте разбираться, что за футболист только что официально перешёл к чемпионам Англии.

«Сити» переплатил за Доку в два раза?

Первое, что бросается в глаза — деньги. Transfermarkt оценивает Доку в € 28 млн, хотя «Сити» отдаёт за новичка в два раза больше. Здесь нужно учитывать, что оценки Transfermarkt хоть и адекватны в значительной степени, но сильно зависят от некоторых факторов. Один и тот же футболист в чемпионате Франции и Англии будет оцениваться в разные суммы.

С точки зрения «Ренна» сделка кажется логичной. Французы выкупили Доку у «Андерлехта» за € 26 млн (рекордная продажа бельгийского клуба по сей день). За три сезона в Лиге 1 статус Жереми вырос до одной из звёзд турнира. После такого прогресса продавать его примерно за те же деньги было бы странно для «Ренна».

Тем более что не так много футболистов имеют подобный профиль. Доку лишь три месяца назад исполнился 21 год, а у него уже более 100 матчей в европейских лигах. Он дебютировал на взрослом уровне уже в 16 лет и с тех пор провёл 34 матча в чемпионате Бельгии и 75 — в чемпионате Франции.

У Доку есть опыт выступления за бельгийскую сборную (16 матчей, 2 гола). На ЧМ-2022 в Катаре он играл мало (18 минут), но эта национальная команда переживает смену поколений. И как раз 21-летнего вингера называют лицом новой сборной.

В чём сила Доку?

Тут есть очевидный ответ — в дриблинге. По количеству попыток пойти в обводку он занимает 14-е место в прошлом сезоне, если учитывать топ-7 лиг Европы. Неплохой показатель, но куда больше впечатляет количество именно удачных обводок. И здесь Доку уже в топ-3 в прошедшем сезоне. Уступил только Лионелю Месси и Винисиусу Жуниору.

Удачные обводки в сезоне-2022/2023 в топ-7 лигах:

112 — Винисиус Жуниор («Реал»);

102 — Лионель Месси («ПСЖ»);

96 — Жереми Доку («Ренн»);

91 — Мохаммед Кудус («Аякс»);

90 — Ли Кан Ин («Мальорка»).

Навыками Доку восхищался даже Килиан Мбаппе. Он ещё в 2021 году давал интервью France Football:

«Недавно общался с отцом по поводу футболиста, который меня впечатлил скоростью — это был Доку. За пять лет в профессиональном футболе я не видел никого с такой мощной стартовой скоростью».

К этому можно добавить 6,8 удачной обводки в среднем на 90 минут (с отрывом лучший показатель в топ-5 лиг), и вы получите представление о том, что это за футболист. По движению он похож на Адама Траоре, но в плане габаритов — полная противоположность. Рост Доку всего 173 сантиметра, а низкий центр тяжести помогает владеть мячом на скорости.

Cлова Тьерри Анри тоже красноречивы:

«Когда ты оказываешься с ним один на один, то тебе остаётся лишь молиться».

Формально Доку является правшой, но хорошо владеет и левой. Уверенно обыгрывает в обе стороны — ему неважно, под какую ногу убирать мяч. Иногда гибкого бельгийца даже называют двуногим.

Как Доку впишется именно в «Сити»?

У Гвардиолы футболисты часто становятся универсалами и выступают на непривычных позициях, но тут ситуация выглядит однозначно. Этим летом ушёл правый вингер Марез, и на его место взяли Доку, чья базовая позиция именно правый вингер (хотя иногда он выходил и на левом фланге атаки).

Во Франции Доку быстро заработал себе имидж, и против него порой оборонялись сразу два соперника. Точнее, один его накрывал, а второй оставался на подстраховке. Это создавало больше свободных зон для партнёров Доку. Если так же будет происходить и в АПЛ, то «Сити» лучше других воспользуется доступным пространством в обороне соперника.

Ещё одна важная деталь — прессинг. Он фундаментален для команд Гвардиолы, которые душат соперников владением. Похоже, тут нет причин для опасения. Доку любит накрывать соперника, и скорость ему в этом помогает. Свой последний гол он забил (кстати, левой ногой) после того, как прессинговал защитника «Метца». Вот здесь можно посмотреть видео.

Почему в Доку всё-таки есть сомнения?

Поскольку речь идёт о «Манчестер Сити», то опасения может вызывать игра бельгийца в пас. Он неплох в этом компоненте, но в Манчестере ему предстоит втянуться в игру, где контроль мяча находится на запредельном уровне. Джек Грилиш шикарно тащил мяч в «Астон Вилле» и зарабатывал на себе много фолов, однако после трансфера в «Сити» у него ушёл год на адаптацию. Хотя Доку ещё молод и, вероятно, готов быстрее впитывать требования тренера.

Тут хотелось привести в пример, как Гвардиола интегрировал Неймара в «Барсу», но они не работали вместе (разминулись на год). Доку в своей предыдущей команде тоже был достаточно раскрепощён, ему многое позволялось в «Ренне». В том числе приём мяча рабоной. В «Сити» подобная игра на публику не предполагается.

Ещё об одном недостатке Доку писал аналитик Sporting Life Нинад Барбадикар. В своём разборе вингера он указывает:

«Фитнес — единственное сомнение. Доку демонстрирует блеск, но не так часто, как хотелось бы. Больше 20 матчей в старте у него последний раз было ещё в сезоне-2020/2021. Понадобится время, чтобы привыкнуть к неумолимому темпу АПЛ».