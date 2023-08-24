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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» подписал вингера «Ренна» Доку за € 60 млн

Вингер «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку стал игроком «Манчестер Сити».
Ренн
Манчестер Сити
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Источник: AP 2023

Вингер «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «горожане» заплатят французскому клубу за 21-летнего футболиста € 60 млн. Стороны заключили пятилетний контракт (до конца июня 2028 года). Игрок будет выступать за «Манчестер Сити» под 11-м номером.

Доку играл за «Ренн» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 28 млн.

Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

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