Бензема и Митрович забили дебютные мячи в чемпионате Саудовской Аравии

Бензема в четверг помог «Аль-Иттихаду» разгромить на выезде столичный «Аль-Рияд» со счетом 4:0 в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Француз отличился на 17-й минуте, затем дубль оформил Абдерразак Хамдалла (25 и 45+10), забивший первый мяч с пенальти, окончательный счет установил Салех аль-Амри (90+4).
Митрович, дебютировавший в составе «Аль-Хиляля», помог своей команде разгромить в гостях «Аль-Раед» со счетом 4:0, забив мяч на 42-й минуте. Еще два гола на счету Салема аль-Давсари (55, с пенальти, и 70), один раз отличился Абдулла аль-Хамдан (90+1). Футболист сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич на 76-й минуте получил красную карточку. Хозяева также заканчивали матч вдесятером после удаления Умара Гонсалеса (78). Экс-футболист петербургского «Зенита» Малком результативными действиями не отметился.
Первые очки в новом сезоне потерял «Аль-Иттифак» — команда Стивена Джеррарда сыграла дома вничью с «Аль-Халиджем» со счетом 1:1. У хозяев отличился экс-нападающий ЦСКА Витиньо (50), у гостей — Фабио Мартинш (29).
Победу «Аль-Ахли» в домашнем матче с «Аль-Ахдудом» со счетом 1:0 на седьмой компенсированной минуте принес дебютный гол экс-полузащитника «Милана» и «Барселоны» Франка Кессье с передачи бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. В другой встрече тура «Аль-Вехда» на выезде разгромила «Аль-Таи» — 3:0.