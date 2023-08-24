Бензема и Митрович забили дебютные мячи в чемпионате Саудовской Аравии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239298&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бензема в четверг помог «Аль-Иттихаду» разгромить на выезде столичный «Аль-Рияд» со счетом 4:0 в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Француз отличился на 17-й минуте, затем дубль оформил Абдерразак Хамдалла (25 и 45+10), забивший первый мяч с пенальти, окончательный счет установил Салех аль-Амри (90+4).

Митрович, дебютировавший в составе «Аль-Хиляля», помог своей команде разгромить в гостях «Аль-Раед» со счетом 4:0, забив мяч на 42-й минуте. Еще два гола на счету Салема аль-Давсари (55, с пенальти, и 70), один раз отличился Абдулла аль-Хамдан (90+1). Футболист сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич на 76-й минуте получил красную карточку. Хозяева также заканчивали матч вдесятером после удаления Умара Гонсалеса (78). Экс-футболист петербургского «Зенита» Малком результативными действиями не отметился.

Первые очки в новом сезоне потерял «Аль-Иттифак» — команда Стивена Джеррарда сыграла дома вничью с «Аль-Халиджем» со счетом 1:1. У хозяев отличился экс-нападающий ЦСКА Витиньо (50), у гостей — Фабио Мартинш (29).