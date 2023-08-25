У Захаряна отличный момент для дебюта за «Сосьедад». Команда буксует на старте сезона
Конкуренты Арсена пока не впечатляют. Пришло время проявить себя.
Конкуренты Арсена пока не впечатляют. Пришло время проявить себя.
Программу 3-го тура чемпионата Испании откроет встреча «Лас-Пальмаса» и «Реала Сосьедад». В заявку на матч попал новичок сан-себастьянцев Арсен Захарян. В предвкушении дебюта россиянина рассказываем, как его клуб стартовал в Ла Лиге.
Новичок Примеры «Лас-Пальмас» за предыдущие две встречи набрал одно очко — отметил возвращение в элиту домашней ничьей с «Мальоркой», после чего с минимальным счётом уступил в гостях «Валенсии», пропустив единственный гол с пенальти при 62-процентном владении мячом на протяжении всей встречи.
Если отталкиваться непосредственно от результатов, одно очко — вполне ожидаемое начало в исполнении только что повысившейся в классе команды. А вот её предстоящий соперник пока выступает явно ниже своих возможностей. «Сосьедад» начал турнир с двух ничейных результатов на своём поле. При этом, несмотря на одинаковые 1:1 на табло, эти матчи получились для команды Иманола Альгуасиля разными.
Встреча с «Жироной» прошла под диктовку хозяев — один из героев «Реала» из Страны Басков прошлого сезона — Такефуса Кубо — открыл счёт уже на 5-й минуте, в касание замкнув прострел Айена Муньоса. Японец был самым активным игроком клуба из Сан-Себастьяна и нередко пытался создать угрозу воротам каталонцев, но извлечь выгоду из этого ни ему, ни партнёрам больше не удалось.
«Жирона», после пропущенного гола получившая мяч в своё распоряжение, долго не могла подобраться к владениям Алекса Ремиро, но в середине второго тайма сработала украинская связка гостей Цыганков — Довбик. Последний, выйдя на замену на 64-й минуте, уже на 72-й среагировал на навес соотечественника и сравнял счёт единственным ударом бело-красных в створ в этом матче.
Во 2-м туре «Сельта», пропустив от Андера Барренечеа с подачи Кубо, устроила настоящий штурм ворот Ремиро. Кипера расстреливали со всех позиций. Алекс держался до последнего, но в добавленное время даже его сил не хватило, чтобы отразить удар Оскара Мингесы в упор.
Пока что баски мало чем напоминают себя образца прошлого сезона: редко попадают в створ (четыре раза за два матча) и испытывают трудности со вскрытием даже не самой плотной обороны. Отчасти сказываются кадровые проблемы — из-за травм отсутствуют Микель Мерино, Ариц Элустондо и новичок Андре Силва, пока не проведший ни минуты в футболке «Сосьедада». А только-только вернувшийся после разрыва крестообразной связки Умар Садик дважды вышел на замену.
Вместо полузащитника в основе играет воспитанник Беньят Туррьентес. 21-летнего игрока подпускали к команде в прошлых сезонах, а теперь он дважды начинал игру в старте, уходя с поля в районе 80-й минуты. При этом, кажется, Альгуасиль не совсем доверяет Туррьентесу, либо же сам игрок не обладает инициативой: совсем не вступает в верховую борьбу, не идёт в отбор (ноль раз за две встречи), а также почти не получает мяч от партнёров. На его счету всего 23 касания в игре с «Жироной» и 28 — с «Сельтой». Это худший результат среди игроков стартового состава сан-себастьянцев после Карлоса Фернандеса (18/26).
Такое малое количество касаний объяснимо, если речь идёт о запасном центрфорварде, чья результативность давно оставляет желать лучшего. Однако Туррьентес при схеме 4−3−3 занимает место на левом полуфланге полузащиты. Именно слева атакующий потенциал «Сосьедада» кажется интересным: на краю обороны действует уже успевший набрать очко за результативность Муньос. Он в первых двух турах оказался более активным в атаке, чем его нынешний коллега справа Амари Траоре.
А в атаке поочерёдно появляются Оярсабаль и Барренечеа. Туррьентес, по сути, должен быть связующим звеном между этими линиями, но через него попросту не играют, что явно сковывает возможности команды. Из позитивных новостей — Мерино уже занимается в общей группе.
Предыдущий сменщик Элустондо, Андони Горосабель, был продан в «Алавес», а на его место на правах свободного агента из «Ренна» пришёл уже упомянутый Траоре. Во Франции малиец нередко отдавал результативные передачи, но здесь его атакующие навыки пока не проявились. В целом же картину он не портит, но пока также уходит отдыхать раньше истечения 90 минут.
В нападении — печаль-тоска. Сёрлот ушёл, Силва лечится, Садик ещё не готов выходить с первых минут, Фернандес совсем не тянет. Грустная картина для команды, которой через месяц предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Пока вся надежда на талант Кубо, который является самым светлым пятном в первых двух матчах.
Тяжёлая ситуация «Сосьедада» — отличная возможность для Арсена Захаряна сходу заявить о себе. Этим летом баски проводили исключительно точечные усиления — вместо Сёрлота взяли Силву, на позицию Горосабеля пригласили Траоре. Россиянин же стал заменой завершившему карьеру Давиду Сильве, о чём напрямую заявил президент «Сосьедада» Хоакин Аперрибай на первой пресс-конференции Арсена в Испании: «Мы следили за ним с 2019-го, — ответил Аперрибай. — У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой, и летом 2022-го спрашивали про его доступность. Когда поняли, что Сильва не будет играть, осознали, что именно этот игрок нам и нужен».
Уже в игре с «Лас-Пальмасом» мы можем увидеть Захаряна в деле — «Сосьедад» получил все необходимые документы от «Динамо» и включил игрока в заявку на сезон. С нетерпением ждём дебюта Арсена — в нынешних условиях он должен непременно состояться. Смотреться на поле более бледно, чем тот же Туррьентес, россиянин вряд ли ли будет.
Дмитрий Сторожев