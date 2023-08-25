У Захаряна отличный момент для дебюта за «Сосьедад». Команда буксует на старте сезона

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Программу 3-го тура чемпионата Испании откроет встреча «Лас-Пальмаса» и «Реала Сосьедад». В заявку на матч попал новичок сан-себастьянцев Арсен Захарян. В предвкушении дебюта россиянина рассказываем, как его клуб стартовал в Ла Лиге.

Новичок Примеры «Лас-Пальмас» за предыдущие две встречи набрал одно очко — отметил возвращение в элиту домашней ничьей с «Мальоркой», после чего с минимальным счётом уступил в гостях «Валенсии», пропустив единственный гол с пенальти при 62-процентном владении мячом на протяжении всей встречи.

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Если отталкиваться непосредственно от результатов, одно очко — вполне ожидаемое начало в исполнении только что повысившейся в классе команды. А вот её предстоящий соперник пока выступает явно ниже своих возможностей. «Сосьедад» начал турнир с двух ничейных результатов на своём поле. При этом, несмотря на одинаковые 1:1 на табло, эти матчи получились для команды Иманола Альгуасиля разными.

Встреча с «Жироной» прошла под диктовку хозяев — один из героев «Реала» из Страны Басков прошлого сезона — Такефуса Кубо — открыл счёт уже на 5-й минуте, в касание замкнув прострел Айена Муньоса. Японец был самым активным игроком клуба из Сан-Себастьяна и нередко пытался создать угрозу воротам каталонцев, но извлечь выгоду из этого ни ему, ни партнёрам больше не удалось.

«Жирона», после пропущенного гола получившая мяч в своё распоряжение, долго не могла подобраться к владениям Алекса Ремиро, но в середине второго тайма сработала украинская связка гостей Цыганков — Довбик. Последний, выйдя на замену на 64-й минуте, уже на 72-й среагировал на навес соотечественника и сравнял счёт единственным ударом бело-красных в створ в этом матче.

Во 2-м туре «Сельта», пропустив от Андера Барренечеа с подачи Кубо, устроила настоящий штурм ворот Ремиро. Кипера расстреливали со всех позиций. Алекс держался до последнего, но в добавленное время даже его сил не хватило, чтобы отразить удар Оскара Мингесы в упор.

Пока что баски мало чем напоминают себя образца прошлого сезона: редко попадают в створ (четыре раза за два матча) и испытывают трудности со вскрытием даже не самой плотной обороны. Отчасти сказываются кадровые проблемы — из-за травм отсутствуют Микель Мерино, Ариц Элустондо и новичок Андре Силва, пока не проведший ни минуты в футболке «Сосьедада». А только-только вернувшийся после разрыва крестообразной связки Умар Садик дважды вышел на замену.

Вместо полузащитника в основе играет воспитанник Беньят Туррьентес. 21-летнего игрока подпускали к команде в прошлых сезонах, а теперь он дважды начинал игру в старте, уходя с поля в районе 80-й минуты. При этом, кажется, Альгуасиль не совсем доверяет Туррьентесу, либо же сам игрок не обладает инициативой: совсем не вступает в верховую борьбу, не идёт в отбор (ноль раз за две встречи), а также почти не получает мяч от партнёров. На его счету всего 23 касания в игре с «Жироной» и 28 — с «Сельтой». Это худший результат среди игроков стартового состава сан-себастьянцев после Карлоса Фернандеса (18/26).

Такое малое количество касаний объяснимо, если речь идёт о запасном центрфорварде, чья результативность давно оставляет желать лучшего. Однако Туррьентес при схеме 4−3−3 занимает место на левом полуфланге полузащиты. Именно слева атакующий потенциал «Сосьедада» кажется интересным: на краю обороны действует уже успевший набрать очко за результативность Муньос. Он в первых двух турах оказался более активным в атаке, чем его нынешний коллега справа Амари Траоре.

А в атаке поочерёдно появляются Оярсабаль и Барренечеа. Туррьентес, по сути, должен быть связующим звеном между этими линиями, но через него попросту не играют, что явно сковывает возможности команды. Из позитивных новостей — Мерино уже занимается в общей группе.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 3, 25.08.2023, 20:30 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад -

Предыдущий сменщик Элустондо, Андони Горосабель, был продан в «Алавес», а на его место на правах свободного агента из «Ренна» пришёл уже упомянутый Траоре. Во Франции малиец нередко отдавал результативные передачи, но здесь его атакующие навыки пока не проявились. В целом же картину он не портит, но пока также уходит отдыхать раньше истечения 90 минут.

В нападении — печаль-тоска. Сёрлот ушёл, Силва лечится, Садик ещё не готов выходить с первых минут, Фернандес совсем не тянет. Грустная картина для команды, которой через месяц предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Пока вся надежда на талант Кубо, который является самым светлым пятном в первых двух матчах.

Тяжёлая ситуация «Сосьедада» — отличная возможность для Арсена Захаряна сходу заявить о себе. Этим летом баски проводили исключительно точечные усиления — вместо Сёрлота взяли Силву, на позицию Горосабеля пригласили Траоре. Россиянин же стал заменой завершившему карьеру Давиду Сильве, о чём напрямую заявил президент «Сосьедада» Хоакин Аперрибай на первой пресс-конференции Арсена в Испании: «Мы следили за ним с 2019-го, — ответил Аперрибай. — У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой, и летом 2022-го спрашивали про его доступность. Когда поняли, что Сильва не будет играть, осознали, что именно этот игрок нам и нужен».

Уже в игре с «Лас-Пальмасом» мы можем увидеть Захаряна в деле — «Сосьедад» получил все необходимые документы от «Динамо» и включил игрока в заявку на сезон. С нетерпением ждём дебюта Арсена — в нынешних условиях он должен непременно состояться. Смотреться на поле более бледно, чем тот же Туррьентес, россиянин вряд ли ли будет.