«Бавария» объявила о подписании вратаря футбольной сборной Израиля

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере вратаря сборной Израиля по футболу и «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Немецкий клуб подписал контракт с 23-летним вратарем до 2028 года. Перец будет выступать за «Баварию» под 18 номером.

Ранее Bild сообщил, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, перенесший после травмы операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, может не вернуться на поле до 2024 года. Заменивший его в составе мюнхенцев по ходу сезона-2022/23 швейцарец Янн Зоммер ранее подписал контракт с итальянским «Интером». На минувшей неделе главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заявил, что Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.