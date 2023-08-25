Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Реал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Лутон Таун
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Монако
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Штутгарт
51
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
00
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
ЦСКА
11
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
20.08
Айнтрахт Ф
Дармштадт
10
20.08
Унион Б
Майнц
41
19.08
Боруссия Д
Кельн
10
19.08
Аугсбург
Боруссия М
44
19.08
Байер
РБ Лейпциг
32
19.08
Хоффенхайм
Фрайбург
12
19.08
Штутгарт
Бохум
50
19.08
Вольфсбург
Хайденхайм
20
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
22:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» объявила о подписании вратаря футбольной сборной Израиля

«Бавария» объявила о подписании вратаря футбольной сборной Израиля Переца.

Бавария
Маккаби Тель-АвивЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Бавария"

Мюнхенская «Бавария» объявила о трансфере вратаря сборной Израиля по футболу и «Маккаби» из Тель-Авива Даниэля Переца, сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Немецкий клуб подписал контракт с 23-летним вратарем до 2028 года. Перец будет выступать за «Баварию» под 18 номером.

Ранее Bild сообщил, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, перенесший после травмы операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости, может не вернуться на поле до 2024 года. Заменивший его в составе мюнхенцев по ходу сезона-2022/23 швейцарец Янн Зоммер ранее подписал контракт с итальянским «Интером». На минувшей неделе главный тренер мюнхенцев Томас Тухель заявил, что Нойер может вернуться к тренировкам с командой в ближайшие недели.

На счету Переца 101 матч в составе «Маккаби», в 44 из которых он не пропустил ни одного мяча. В ноябре 2022 года он провел дебютную игру за сборную Израиля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Спортсмены плакали, когда Костомаров вышел на лед
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь