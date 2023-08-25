Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом»

ТАСС, 25 августа. «Реал Сосьедад» на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

В составе «Реал Сосьедад» дебютный матч провел российский полузащитник Арсен Захарян, вышедший на замену вместо Браиса Мендеса на 75-й минуте встречи.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского «Динамо», за основную команду бело-голубых он выступал с 2020 года. Всего в составе «Динамо» игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.