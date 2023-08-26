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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Стерлинга и дебютный гол Джексона помогли «Челси» разгромить «Лутон» в 3-м туре АПЛ

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Лутон Таун».

Челси
Лутон ТаунЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Робертом Джонсом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Челси» разгромил «Лутон» со счётом 3:0.

В начале первого тайма, на 17-й минуте, Рахим Стерлинг смог открыть счёт в матче, выведя «Челси» вперёд. Голевую передачу отдал защитник Мало Гюсто, которая стала для него первой в составе «синих».

Во втором тайме, на 68-й минуте Стерлинг оформид дубль, а Гюсто отдал вторую голевую передачу в матче. Вскоре, на 75-й минуте, нападающий Николас Джексон забил свой дебютный гол за «Челси», доведя счёт матча до разгромного. Матч так и закончился — 3:0, разгромная победа «Челси».

Таким образом, после результата данного матча «Челси» поднялся на восьмую строчку АПЛ, набрав четыре очка в трёх стартовых играх чемпионата. Дебютант лиги «Лутон Таун» расположился на последнем месте с нулём набранных очков в двух матчах.

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Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Лутон Таун
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