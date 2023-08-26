«Монако» сыграл вничью с «Нантом», отыгравшись с 1:3 во втором тайме. Головин отыграл весь матч

Монегаски уступали со счетом 1:3 в начале второго тайма, но сумели отыграться. Голами за них отметились Такуми Минамино (27-я минута), Виссам Бен Йеддер (58-я) и Мирон Боаду (85-я). Дубль за «Нант» оформил Ахмед Мостафа Мохамед (5-я и 48-я). Еще один гол на счету Жан-Шарля Кастеллетто (15-я).