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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» сыграл вничью с «Нантом», отыгравшись с 1:3 во втором тайме. Головин отыграл весь матч

«Монако» в гостях сыграл вничью с «Нантом» в матче 3-го тура французской лиги 1 — 3:3.

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МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Монегаски уступали со счетом 1:3 в начале второго тайма, но сумели отыграться. Голами за них отметились Такуми Минамино (27-я минута), Виссам Бен Йеддер (58-я) и Мирон Боаду (85-я). Дубль за «Нант» оформил Ахмед Мостафа Мохамед (5-я и 48-я). Еще один гол на счету Жан-Шарля Кастеллетто (15-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч.

«Монако» набрал 7 очков и продолжает лидировать в лиге 1. «Нант» с 1 баллом идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

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3:3
Первый тайм: 2:1
Монако
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